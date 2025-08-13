Liguria ancora nella morsa del caldo: a Genova è bollino rosso

È ancora il caldo il grande protagonista della settimana di Ferragosto in Liguria. A Genova dopo due giorni di bollino arancione scatta il bollino rosso per ondata di calore. Il ministero della Salute ha infatti emanato un bollino rosso per caldo per le giornate di mercoledì 13 agosto e giovedì 14 agosto. Temperature massime vicino ai 40 gradi notti più che tropicali lungo la costa.

Minima record ad Alassio

Ma un record è stato superato: nella notte tra l’11 e il 12 agosto 2025, ad Alassio, si è registrata la minima più alta mai rilevata nella notte in Liguria: 32,5 gradi. Un valore che supera il precedente primato locale di 29,1 gradi, misurato proprio l’11 agosto 2024. Non è stato un caso isolato: in tutta la zona le minime sono rimaste eccezionalmente alte, con 29,1° gradi a Ventimiglia, 29 a Savona, 26,3 ad Albenga e 28,1 ad Andora, e nonostante i valori di umidità modesti non hanno concesso il minimo refrigerio.

In Asl3 riprogrammare le visite per i pazienti fragili over 65

Mercoledì 13 e giovedì 14 agosto, con il bollino rosso per l’ondata di calore a Genova emanato del Ministero della Salute, la Asl 3 genovese ha deciso, per la prima volta, di riprogrammare visite ed esami per i pazienti fragili over 65, contattandoli direttamente per posticipare gli appuntamenti. Diversamente, gli ospedali Galliera e San Martino non hanno previsto alcuna modifica nella loro attività.

Con il bollino rosso stop ai cantieri all'aperto

A seguito dell’avviso emesso dal ministero della Salute nella città di Genova per ondata di calore di Livello 3 (rosso) previsto per la giornata di mercoledì 13 agosto, il Centro operativo comunale (Coc) si è riunito per definire le azioni del Piano di Protezione civile per il rischio ondate di calore. Il livello “rosso” prevede condizioni elevate di rischio persistenti, temperature elevate e condizioni meteorologiche, che possono avere effetti negativi sulla salute in particolare su anziani, bambini, persone con malattie croniche. "Si raccomanda di osservare regole utili a prevenire i rischi. Si deve evitare, per quanto possibile, di uscire e comunque di prolungare l’esposizione nelle ore più calde della giornata, dalle 11 alle 18. Tale comportamento è particolarmente necessario per gli anziani, i bambini e le persone con patologie. Si consiglia di bere acqua con regolarità, escludere gli alcolici e le bibite gassate o gelate e consumare pasti leggeri e poco conditi. Si ricorda anche che, in caso di ondata di calore emanata dal Ministero, dalle 12,30 alle 16,30 restano chiusi tutti i cantieri all’aperto, sulla base di specifica ordinanza emanata da Regione Liguria.

Il numero di emergenza da contattare

Sul sito del Comune, nella sezione dedicata al programma “Estate sicura” https://www.comune.genova.it/tutti-gli-argomenti/protezione-civile/programma-estate-sicura sono riportati gli elenchi delle biblioteche e dei musei climatizzati sul territorio comunale e delle sale e spazi climatizzati per Municipio con relativi orari di apertura. In caso di emergenza è possibile contattare il numero verde 800-59523235 per informazioni ed orientamento ai servizi sociali e di assistenza, dalle 8 alle 20".

Le previsioni Arpal

Mercoledì 13 agosto - Velature che interesseranno in particolare il Centro-Ponente per tutta la giornata, con locali addensamenti cumuliformi, in particolare su Alpi Liguri. Altrove cielo sereno. Temperature minime stazionarie, massime stazionarie o in lieve calo. Umidità su valori medio-bassi. Venti settentrionali su tutti i rilievi; prevalentemente a regime di brezza lungo coste. Mare poco mosso o calmo.

Giovedì 14 agosto - Passaggio di velature la mattina, a tratti anche consistenti, su tutta la regione. Parziale aperture su Centro-Levante mentre a Ponente possibili rovesci pomeridiani, perlopiù confinati sui rilievi. Temperature massime e minime in lieve calo. Umidità su valori medio-bassi. Venti settentrionali sui rilievi e a regime di brezza sulla costa fino al pomeriggio. Dalla sera variabili specie su Centro-Ponente. Mare quasi calmo.

Venerdì 15 agosto - Cielo sereno con qualche nube di passaggio. Temperature in lieve diminuzione. Venti deboli a regime di brezza.

Sabato 16 agosto - Cielo sereno. Temperature stazionarie. Venti deboli a regime di brezza.

I 10 consigli da seguire per difendersi dal caldo

Non uscire nelle ore più calde. Durante un'ondata di calore, evitare l’esposizione diretta al sole nelle ore più calde della giornata (tra le 11.00 e le 18.00). Migliorare l’ambiente domestico e di lavoro. La misura più semplice è la schermatura delle finestre esposte a sud e a sud-ovest con tende e oscuranti regolabili (persiane, veneziane) che blocchino il passaggio della luce, ma non quello dell’aria. Efficace è l’impiego dell’aria condizionata, che tuttavia va usata con attenzione, evitando di regolare la temperatura a livelli troppo bassi rispetto alla temperatura esterna. Una temperatura tra 25-27°C con un basso tasso di umidità è sufficiente a garantire il benessere e non espone a bruschi sbalzi termici rispetto all’esterno. Da impiegare con cautela i ventilatori meccanici, che accelerano il movimento dell’aria, ma non abbassano la temperatura ambientale; per questo il corpo continua a sudare. È perciò importante continuare ad assumere grandi quantità di liquidi. Quando la temperatura interna supera i 32°C, l’uso del ventilatore è sconsigliato perché non è efficace per combattere gli effetti del caldo. Non vanno mai indirizzati direttamente sul corpo, in particolare nel caso di persone anziane allettate o con limitata autonomia. Bere molti liquidi e moderare l’assunzione di bevande contenenti caffeina, evitare bevande alcoliche. Bere molta acqua (almeno 1 litro e mezzo al giorno) e mangiare frutta fresca è una misura essenziale per contrastare gli effetti del caldo. Soprattutto per gli anziani è necessario bere anche se non si sente lo stimolo della sete. Esistono tuttavia particolari condizioni di salute (come l’epilessia, le malattie del cuore, del rene o del fegato) per le quali l’assunzione eccessiva di liquidi è controindicata. Se si è affetti da qualche malattia è necessario consultare il medico prima di aumentare l’ingestione di liquidi. È necessario consultare il medico anche se si sta seguendo una cura che limita l’assunzione di liquidi o ne favorisce l’eliminazione. Seguire un'alimentazione corretta. Ricordiamoci di consumare 5 porzioni di frutta e verdura di stagione al giorno . Moderiamo il consumo di piatti elaborati ricchi di grassi e riduciamo i condimenti . Privilegiamo cibi freschi, facilmente digeribili e ricchi di acqua . Utilizziamo poco sale e privilegiamo quello iodato. Fare attenzione alla corretta conservazione degli alimenti. Il rispetto della catena del freddo è importante per la sicurezza degli alimenti. Vestire comodi e leggeri, con indumenti di cotone, lino o fibre naturali (evitare le fibre sintetiche). All’aperto è utile indossare cappelli leggeri e di colore chiaro per proteggere la testa dal sole diretto. Proteggere anche gli occhi con occhiali da sole con filtri UV. Particolare attenzione ai bambini. In auto, ricordarsi di ventilare l’abitacolo prima di iniziare un viaggio, anche se la vettura è dotata di un impianto di ventilazione. In questo caso, regolare la temperatura su valori di circa 5 gradi inferiori alla temperatura esterna evitando di orientare le bocchette della climatizzazione direttamente sui passeggeri. Se ci si deve mettere in viaggio, evitare le ore più calde della giornata (specie se l’auto non è climatizzata) e tenere sempre in macchia una scorta d’acqua. Non lasciare mai neonati, bambini o animali in macchina, neanche per brevi periodi. Evitare l’esercizio fisico nelle ore più calde della giornata. In ogni caso, se si fa attività fisica, bisogna bere molti liquidi. Per gli sportivi è importante a inizio stagione adattarsi progressivamente al caldo con sessioni di allenamento di intensità e esposizione crescenti. Essenziali sono una adeguata idratazione e alternare le sessioni di allenamento con pause in luoghi rinfrescati e, se necessario, compensare la perdita di elettroliti con gli integratori (chiedere sempre al proprio medico). Offrire assistenza a persone a maggiore rischio (come gli anziani che vivono da soli, i lattanti etc.) e segnalare ai servizi socio-sanitari eventuali situazioni che necessitano di un intervento. Negli anziani un campanello di allarme è la riduzione di alcune attività quotidiane (spostarsi in casa, vestirsi, mangiare, andare regolarmente in bagno, lavarsi) che può indicare un peggioramento dello stato di salute. Controlla la temperatura corporea dei lattanti e bambini piccoli, abbassandola con una doccia tiepida e quando possibile aprire il pannolino Dare molta acqua fresca agli animali domestici, anche quando siamo in viaggio e facciamo soste in zone ombreggiate. Evitiamo di far uscire gli animali nelle ore più calde della giornata, per non farli camminare sull'asfalto rovente.

