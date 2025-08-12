Bollino rosso per caldo, in Asl 3 visite ed esami rimandati per anziani fragili

Per fragili under 65 info al numero telefonico 010 849 7237 dalle 9 alle 15

Mercoledì 13 e giovedì 14 agosto, con il bollino rosso per l’ondata di calore a Genova emanato del Ministero della Salute, la Asl 3 genovese ha deciso di riprogrammare visite ed esami per i pazienti fragili over 65, contattandoli direttamente per posticipare gli appuntamenti. Diversamente, gli ospedali Galliera e San Martino non hanno previsto alcuna modifica nella loro attività.

La Asl 3 chiamerà direttamente gli over 65 fragili

Gli over 65 con condizioni di fragilità, che hanno visite ed esami programmati presso le strutture della Asl 3 nei giorni 13 e 14 agosto, saranno contattati personalmente dal personale sanitario per proporre la riprogrammazione degli appuntamenti in date più sicure.

Un numero di telefono per fragili under 65

Per le persone fragili, che non rientrano nella fascia over 65, ma hanno comunque prenotazioni in questi giorni, è attivo il numero telefonico 010 849 7237, disponibile dalle 9 alle 15 nei giorni feriali precedenti e durante i giorni di bollino rosso, per valutare insieme la necessità di posticipare le visite.

Nel caso in cui l’ondata di calore dovesse prolungarsi oltre giovedì, la stessa iniziativa verrà estesa per garantire la sicurezza di tutti gli utenti.

Con bollino rosso nessuna sanzione in caso mancata presentazione

La Asl 3 ricorda inoltre che, nei giorni di allerta rossa, non saranno applicate sanzioni in caso di mancata presentazione senza disdetta degli appuntamenti.

Avviso Asl 3 contro le truffe

Viene infine lanciata un’importante avviso: gli operatori Asl 3 che contatteranno gli utenti per la riprogrammazione non richiederanno alcun compenso né si offriranno di entrare nelle abitazioni o di accompagnare le persone agli appuntamenti, per evitare truffe.

