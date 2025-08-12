Caldo in Liguria: domani e giovedì a Genova sarà bollino rosso

La settimana che porta a Ferragosto è all'insegna del caldo torrido e delle temperature alte anche in Liguria. Secondo giorno di bollino arancione per caldo a Genova in questo martedì 12 agosto ma nelle prossime ore il bollino diventerà rosso. Il ministero della Salute ha infatti emenato un bollino rosso per caldo per le giornate di mercoledì 13 agosto e giovedì 14 agosto. Le temperature minime restano molto alte: superiori ai 26-27 gradi. Nell'entroterra moderato disagio fisiologico per caldo con parziale refrigerio solo durante la notte e nelle prime ore del mattino.

Temperature quasi record

E quella di ieri è stata una giornata che ha visto in tutta la Liguria il termometro avvicinarsi a valori record. A Santa Margherita Vara, nello spezzino, sfiorati i 40 gradi con il termometro che si è fermato a 39,8 gradi; sul Colle di Nava (Comune di Pornassio nell'imperiese) toccati i 39,1 gradi; a Crocetta di Orero (Alta valle Scrivia) 37,8; a Sassello (Savona) 36 gradi. Molto caldo anche nelle città capoluogo: a Genova la colonnina di mercurio è arrivata a 37,4 gradi di massima; alla Spezia raggiunti i 38 gradi; a Savona 37,8. Decisamente più fresca, si fa per dire, Imperia con 33 gradi di massima.

Con il bollino rosso stop ai cantieri all'aperto

A seguito dell’avviso emesso dal ministero della Salute nella città di Genova per ondata di calore di Livello 3 (rosso) previsto per la giornata di mercoledì 13 agosto, il Centro operativo comunale (Coc) si è riunito per definire le azioni del Piano di Protezione civile per il rischio ondate di calore. Il livello “rosso” prevede condizioni elevate di rischio persistenti, temperature elevate e condizioni meteorologiche, che possono avere effetti negativi sulla salute in particolare su anziani, bambini, persone con malattie croniche. "Si raccomanda di osservare regole utili a prevenire i rischi. Si deve evitare, per quanto possibile, di uscire e comunque di prolungare l’esposizione nelle ore più calde della giornata, dalle 11 alle 18. Tale comportamento è particolarmente necessario per gli anziani, i bambini e le persone con patologie. Si consiglia di bere acqua con regolarità, escludere gli alcolici e le bibite gassate o gelate e consumare pasti leggeri e poco conditi. Si ricorda anche che, in caso di ondata di calore emanata dal Ministero, dalle 12,30 alle 16,30 restano chiusi tutti i cantieri all’aperto, sulla base di specifica ordinanza emanata da Regione Liguria.

Il numero di emergenza da contattare

Sul sito del Comune, nella sezione dedicata al programma “Estate sicura” https://www.comune.genova.it/tutti-gli-argomenti/protezione-civile/programma-estate-sicura sono riportati gli elenchi delle biblioteche e dei musei climatizzati sul territorio comunale e delle sale e spazi climatizzati per Municipio con relativi orari di apertura. In caso di emergenza è possibile contattare il numero verde 800-59523235 per informazioni ed orientamento ai servizi sociali e di assistenza, dalle 8 alle 20".

Le previsioni Arpal

Martedì 12 agosto - Sereno con locali addensamenti cumuliformi pomeridiani su Appennino ed Alpi Liguri. Temperature: minime in aumento, massime stazionarie. Umidità su valori medio-bassi. Venti deboli o localmente moderati settentrionali sul Centro-Ponente, locali regimi di brezza lungo coste. Mare poco mosso o quasi calmo.

Mercoledì 13 agosto - Sereno a Levante, soleggiato con addensamenti sui rilievi dal mattino a Ponente. Locali addensamenti sui rilievi appenninici di Levante nel pomeriggio. Temperature minime stazionarie, massime stazionarie o in lieve calo. Umidità su valori medio-bassi. Venti settentrionali al più moderati sul Centro-Ponente, locali regimi di brezza lungo coste. Mare poco mosso o calmo.

Giovedì 14 agosto - Cielo sereno con qualche nube di passaggio. Temperature in lieve diminuzione. Venti deboli a regime di brezza.

Venerdì 15 agosto - Cielo sereno con qualche nube di passaggio. Temperature in lieve diminuzione. Venti deboli a regime di brezza.

