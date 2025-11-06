De Rossi, firma, staff e ufficializzazione. Come giocherà il suo Genoa

E' cominciata di buon mattino la prima giornata di Daniele De Rossi da nuovo allenatore del Genoa. L'ingresso per la prima volta al Centro Signorini, poi le presentazioni con le persone che incontrerà tutti i giorni. E poi via, in un'immersione totale che impone marce forzate. Perchè le cose da fare sono tantissime e il tempo quello che è. Oggi il giorno della firma sul contratto e, di rimbalzo, l'ufficializzazione da parte del club, arrivata nel primo pomeriggio. Domani, poi, è prevista la conferenza stampa di presentazione, insieme a Diego Lopez. Anche per il neo direttore sportivo rossoblù di tempo per rifiatare in questi giorni nemmeno l'ombra.

Lo staff di Daniele a Genova

In via di definizione, e praticamente ultimato, lo staff che accompagnerà l'ex allenatore della Roma nella sua avventura sulla panchina del Grifone. Il suo vice sarà Guillermo Gonzalo Giacomazzi, che probabilmente domenica guiderà la squadra da bordo campo, considerato che De Rossi sarà costretto a seguire la partita con la Fiorentina dalla tribuna, per colpa di una vecchia squalifica rimediata proprio al Ferraris l'anno scorso nella sua ultima gara da tecnico giallorosso. Giacomazzi già con De Rossi nell'avventura alla Spal in serie B a cavallo tra il 2022 e il 2023. E ancora, il preparatore atletico Gianni Brignardello, con esperienze all'Udinese, al Watford, Chievo, Sampdoria, Spezia e al Marsiglia con Tudor come allenatore. Aveva collaborato anche con Ventura in Nazionale. Brignardello lavorerà in sinergia con Guillaume Jahier e Gaspare Picone. E ancora, i match analyst Francesco Checcucci, Francesco Rolli e Mirco Vecchi, oltre ai collaboratori tecnici Enrico Iodice, Emanuele Mancini e Roberto Murgita. Il preparatore dei portieri sarà Alessio Scarpi, collaboratore Stefano Raggio Garibaldi.

Il modulo di partenza sarà il 3-5-2

Intanto, prime indiscrezioni sulle idee riguardo al suo Genoa. Quasi certamente De Rossi ripartirà da quel 3-5-2 che lunedì ha dato il via alla rinascita del Grifone a Reggio Emilia, sullo slancio delle azzeccate scelte di Murgita e Criscito. Un modulo che sembra molto in sintonia con le caratteristiche dell'attuale rosa. Una volta costruita una base affidabile, molto probabile che De Rossi in corsa possa cambiare qualcosa nelle disposizioni tattiche della squadra. Il tutto, poi, per andare a individuare sul mercato di gennaio quel che serve per fornire nuova vitalità a una rosa per buona parte da ridisegnare.

Il comunicato del club

Genoa CFC comunica di aver affidato a Daniele De Rossi la conduzione tecnica della prima squadra. Il nuovo allenatore ha già incontrato i giocatori in organico e dirigerà l’allenamento pomeridiano in agenda al Centro Sportivo Signorini.

La presentazione ai media con Diego Lopez, chief of football del club, abbinata alla conferenza pre-gara, è prevista venerdì, nella sede di Villa Rostan, con inizio alle ore 14. Nel rivolgere un caloroso benvenuto a Daniele De Rossi e collaboratori, il Genoa ringrazia Roberto Murgita e Domenico Criscito per l’ennesima testimonianza di attaccamento ai nostri colori.

Daniele De Rossi (foto Genoa Cfc)