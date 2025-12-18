Spediporto, nel 2026 compie 80 anni: "Priorità la green logistic valley"

Si prepara ad un anno importante Spediporto, che nel 2026 spegnerà 80 candeline. A fine 2025 chiediamo al direttore generale Giampaolo Botta quali saranno le priorità, i desideri per il nuovo anno così caratterizzante per l'associazione.

Nel 2026 tanti eventi di condivisione con soci e città

"Sì, arriviamo a spegnere 80 candeline sulla nostra torta, quindi sarà un anno sicuramente caratterizzato da eventi e da momenti che Spediporto dedicherà ai propri soci, ma anche di condivisione con la cittadinanza.

Creare posti di lavoro è una priorità

Sono qui a chiederle che cosa scrive nella letterina di Babbo Natale e quali sono gli auspici per il 2026. Che cosa vorreste che vi fosse regalato dalla città, dal porto?

Regali non ne vogliamo, vogliamo essere messi nella condizione di poter lavorare. Penso che la priorità della città di Genova sia quella di guardare al futuro, preservando i posti di lavoro e anzi avendo l'ambizione di incrementare le attività, non soltanto portuali ma anche manifatturiere. Per questo il nostro auspicio è che le progettualità che in qualità di Spediporto spesso portiamo avanti, illustrandole alle amministrazioni della città, possano essere prese in considerazione come elementi di valutazione su cui guardare al futuro in maniera positiva.

Giampaolo Botta, direttore generale di Spediporto

Green logistic valley e rilancio della Valpolcevera

In cima alla lista cosa c'è?

Per noi c'è il progetto della Green Logistics Valley, il progetto del rilancio dell'area della Valpolcevara attraverso un ritorno a produzioni manifatturiere assistite poi ovviamente anche dalla logistica, una logistica avanzata.

Quindi lavoro è la priorità di tutti perché attraverso lavoro si rende un territorio forte e competitivo e Genova deve essere forte e competitività".