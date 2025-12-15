Coppa d’Africa al via: il Genoa perde Onana, Atalanta senza Lookman e Kossounou

Jean Onana, centrocampista del Genoa convocato dal Camerun

Il vento della Coppa d’Africa soffia forte anche sulla serie A. In queste ore una trentina di giocatori convocati sta lasciando l’Italia per raggiungere i rispettivi ritiri e, di lì, poi tutti in Marocco, paese che ospiterà la prestigiosa rassegna al via domenica prossima con conclusione in calendario il 18 gennaio.

Come cambierà una lotta per la salvezza sempre più incandescente? E il calendario a breve del Genoa, alle prese nelle prossime giornate con Atalanta, Roma, Pisa e Milan?

I rossoblù salutano Jean Onana, convocato dal Camerun. Per il centrocampista, in prestito al Grifone e di proprietà del Besiktas, fin qui una stagione del tutto anonima, con una sola presenza in campionato a Torino e un’altra in Coppa Italia a Bergamo. Fine.

Ben più pesante, invece, l’impatto per l’Atalanta, di scena domenica al Ferraris. Palladino non potrà contare su due colonne: Kossounou e Lookman, preziosi punti di riferimento in difesa e in attacco.

Anche la Roma, avversaria dei rossoblù il 29 dicembre, dovrà rinunciare a un calciatore di spicco, N’Dicka, leader della retroguardia giallorossa. In partenza anche El Aynaoui.

Sulla coda di dicembre e forse per le prime partite di gennaio, la lotta per la salvezza saluta momentaneamente diversi protagonisti. Il Lecce non potrà contare su Gaspar, Coulibaly e Banda, il Pisa è costretto a rinunciare a Nzola e Akinsanmiro, il Cagliari perde Liteta e Luvumbo, il Verona Belghali, il Torino Coco e Masina. Nessuna defezione, invece, per Parma, Cremonese e Fiorentina.

A metà gennaio, applaudendo la nuova vincitrice della Coppa d’Africa, scopriremo quale sarà stato il reale impatto di queste assenze sulla serie A e sugli equilibri dei vari club.