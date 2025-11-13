Dalla cantera del Genoa all’azzurro Under 21: l’esaltante scalata di Gabriele Calvani

Calvani in maglia rossoblù (foto Genoa) e con la casacca dei frusinati (foto Frosinone)

Gabriele Calvani e una sempre più esaltante scalata nel grande calcio. Il ragazzo di Grottaferrata, classe 2004, rappresenta uno degli emergenti più interessanti del panorama italiano. La sua è una bella storia da raccontare.

Da Grottaferrata a Pegli: la grande chance rossoblù

Gli esordi nel Vivace Grottaferrata, Atletico Morena, Polisportiva Città di Ciampino, Nuova Tor Tre Teste, Frosinone, Urbetevere e poi, nell’estate del 2020, la svolta. Il Genoa, che lo segue da tempo, decide di dargli un’occasione e lo chiama a Pegli.

Da lì decolla la favola di Gabriele in rossoblù. Nel vivaio del Grifone si costruisce un’esperienza davvero formativa, che negli anni gli permette di diventare capitano della Primavera.

Da Pontedera a Frosinone, passando per Brescia

Nel 2023 comincia il suo tour in prestito: prima tappa Pontedera, in serie C, subito titolarissimo e leader. Il ritiro a Moena col Genoa di Gilardino nell’estate del 2024 e poi via, verso Brescia. Assaporando il debutto in serie B. Prima parte di stagione con poco spazio, poi sempre di più, alla fine toccando le 20 presenze stagionali. Niente male. Il prestito alle rondinelle è biennale, ma le burrascose vicissitudini del club lo portano a ritornare alla base. Per poi ripartire, ancora serie B, dove oggi Gabriele è titolare nella difesa a 4 del Frosinone quarto in classifica.

L’emozione per la chiamata del ct Baldini

Continuità è la parola d’ordine. Talmente forte che arriva un altro step, stavolta azzurro. E’ la chiamata del ct Baldini nell’Under 21 dell’Italia. Tra l’altro alla vigilia di due partite chiave per la qualificazione alla fase finale dell’Europeo: domani in Polonia, martedì in Montenegro. Correndo lungo la strada del sogno, adesso Calvani fiuta il debutto in azzurro. In Polonia? Forse in Montenegro? Il ragazzo ha ambizione e perenne fame di crescita. Soprattutto non ha fretta, perché ha capito che c’è un tempo per tutto.

E nel prossimo giugno, quando scadrà il prestito al Frosinone? Il Genoa ci pensa. E probabilmente anche Gabriele. Ma senza ansia. Tempo al tempo, insomma.