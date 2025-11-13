Stelle nello Sport, la puntata del 13 novembre
3 secondi di lettura
di Redazione
ARTICOLI CORRELATI
Mercoledì 18 Giugno 2025
Stelle nello Sport, la puntata del 5 giugnohttps://www.youtube.com/embed/QGJLlVdCtak?si=ueJEf65hWmg6fU-z
Mercoledì 21 Maggio 2025
Stelle nello Sport, la puntata del 28 maggiohttps://www.youtube.com/embed/pyDiixa_2yA?si=6G8F9BrXFTwlDth0
TAGS
Ultime notizie
- Capossela a Genova per 'Moby Dick': "La canzone d'autore è come i cetacei: in via d'estinzione"
- Stadio Ferraris, Genoa e Sampdoria chiedono 26 milioni al Comune e l'impianto gratis per 50 anni
- Leadership al femminile, nasce a Palazzo Ducale Women in a Legal World Italia
- Porto La Spezia, dati in crescita per merci e passeggeri
- Il medico risponde - Gastroenteriti e malattia mani-bocca-piedi, i consigli del pediatra
- Morto a 14 anni in canoa, nuova perizia su rischi manovra e salvataggio mancato
IL COMMENTO
40 anni di ricerche italiane in Antartide, la prima partì da Genova
Dalla gigafactory di Genova a Urso, Brunetta & C: Meloni ha un problema