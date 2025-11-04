Ribaltone Spezia: esonerato D'Angelo, arriva l'ex CT Donadoni

LA SPEZIA - Ribaltone in casa Spezia. Luca D'Angelo non è più l'allenatore delle aquile. A ufficializzare l'addio il comunicato stampa apparso sui canali del club di via Melara. Al posto del tecnico pescarese subentra Roberto Donadoni. Una scelta promossa e portata avanti dal presidente Charlie Stillitano in persona. L'ex CT della nazionale italiana, fermo da cinque anni dopo l'ultima esperienza alla guida della compagine cinese Shenzhen FC, dirigerà l'allenamento odierno sui terreni del "Comunale" di Follo. Ad affiancare il neo allenatore delle aquile ci sarà Matteo Cioffi, indicato da Donadoni stesso per rivestire il ruolo di vice.

Il cambio di rotta era nell'aria ma, almeno fino alla giornata di ieri, sembrava potesse essere la partita di venerdì con il Bari l'ultima spiaggia. Nelle ultime ore, invece, la volontà ferrea di provare a dare una scossa a una squadra che al momento si trova all'ultimo posto della classifica. Dopo due esoneri scampati post Palermo e Cesena, finisce l'avventura di Luca D'Angelo alla guida della panchina aquilotta.

Quello di Luca D'Angelo però, con ogni probabilità, non sarà l'unico addio. Agli sgoccioli anche l'avventura del Direttore Sportivo aquilotto Stefano Melissano, che potrebbe salutare nelle prossime settimane. Prevale il pugno duro della proprietà. Dopo la fiducia concessa in fase di insediamento, infatti, non è stata gradita la gestione sportiva delle ultime settimane, oltre a una sessione estiva di mercato non soddisfacente.

Le parole di Thomas Roberts

"Sono molto grato a Luca D’Angelo per tutto il lavoro che insieme al suo staff ha svolto qui alla Spezia e ci tengo a sottolinearlo, perché le grandi emozioni vissute nella stagione scorsa sono ancora dentro ciascuno di noi" - le parole dell'Owner di Spezia Calcio, Thomas Roberts - "Oggi però dobbiamo fare i conti con una situazione diametralmente opposta e dopo attente e prolungate valutazioni, abbiamo deciso per un cambio alla guida tecnica del Club.

Intendo dunque dare il mio personale benvenuto a Roberto Donadoni, un allenatore che non ha certo bisogno di presentazioni, e non vedo l’ora di poter lavorare con lui sia sul campo che in modo più ampio, in tutte le nostre operazioni calcistiche. Siamo sicuri che grazie alle notevoli conoscenze maturate lungo tutta la sua importante carriera potrà essere un valore aggiunto per il futuro dello Spezia Calcio".

Stilitano: "Decisione difficile"

"Nello sport si è spesso costretti a prendere delle decisioni difficili, ma quella odierna è stata maturata dopo un’attenta valutazione dell’attuale situazione sportiva e dei risultati ottenuti fin qui, non in linea con le ambizioni del nostro Club e con quello che i tifosi spezzini e tutta la città meritano" - le parole del Presidente di Spezia Calcio, Charlie Stillitano - "Desidero ringraziare sinceramente mister Luca D'Angelo per il lavoro svolto, la professionalità dimostrata e per il contributo determinante che lo ha portato a scrivere pagine importanti della storia recente del Club, ma era giunto il momento di intraprendere un nuovo percorso.

Siamo davvero entusiasti di accogliere nel nostro Club un allenatore di prim'ordine come Roberto Donadoni, una personalità di spicco del calcio italiano riconosciuta in tutto il mondo e un tecnico di grande esperienza, che siamo sicuri saprà trasmettere rinnovata energia e determinazione per raggiungere gli obiettivi che tutti noi auspichiamo e in primis risollevare una situazione difficile che nessuno merita, a partire dai nostri tifosi".