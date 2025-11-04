Il grande nuoto torna a Genova con il 51esimo Trofeo Nico Sapio

Il grande nuoto torna a Genova con la 51esima edizione del Trofeo Nico Sapio, in programma dal 7 al 9 novembre al My Sport Village Sciorba. Un nuovo record di partecipazione segna questa edizione: oltre tremila atleti nelle gare juniores e assoluti venerdì e sabato e mille giovani esordienti domenica. Il trofeo è ormai una tappa fissa nel calendario delle stelle del nuoto italiano e internazionale.

Grandi nomi internazionali attesi per questa edizione

Tra i grandi nomi attesi, torna Thomas Ceccon, reduce dai primati italiani nei 200 dorso e 200 stile libero stabiliti a Toronto. Con un palmarès che comprende un oro, un argento e due bronzi olimpici, Ceccon sarà protagonista insieme ad altri campioni come Alberto Razzetti, finalista paralimpiadi Parigi 2024 in tre specialità, e Simone Cerasuolo, campione iridato dei 50 rana a Singapore 2025. Non mancheranno atleti con medaglie olimpiche e mondiali come Lorenzo Zazzeri, Lorenzo Mora, Alessandro Miressi, Filippo Megli e Alessandro Ragaini. Anche il settore femminile presenta un cast di alto livello con Costanza Cocconcelli, Arianna Castiglioni, Anna Chiara Mascolo, Bianca Nannucci e Lisa Angiolini. Dopo lo stop imposto dal Covid-19, tornano i campioni internazionali: dagli Stati Uniti arrivano Hunter Armstrong, doppio oro olimpico, e Finn Brooks, affermati protagonisti in Coppa del Mondo. Occhi puntati anche sullo svizzero Noè Ponti e sull'austriaco Leon Opatril, oltre allo statunitense Brian Benzing.

Premio alla miglior prestazione assoluta

Le finali di venerdì 7 e sabato 8 novembre partiranno alle 16:30, mentre domenica 9 sarà dedicata ai più giovani. Il Trofeo è sostenuto da Regione Liguria, Comune di Genova, Federazione Italiana Nuoto e il Dipartimento dello Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri. In gara ci sarà anche la sfida per la targa Alfredo Provenzali alla miglior prestazione assoluta, la coppa Luigi Gardella per la società vincitrice nella categoria Esordienti A e Ragazzi e la targa Gino Saverio per l’allenatore della società civile prima classificata.

Il sindaco Silvia Salis evidenzia: "Il Trofeo Nico Sapio rappresenta una delle eccellenze dello sport genovese, capace di coniugare competizione di alto livello, promozione dei giovani talenti e diffusione della cultura sportiva, lo dico da sindaca, da genovese e da sportiva una manifestazione che ha saputo crescere nel tempo, affermandosi come punto di riferimento nel panorama italiano e internazionale. Genova sostiene con convinzione eventi che, come questo, promuovono lo sport come competizione tra atleti, ma anche come strumento di benessere, inclusione e coesione sociale".

Il bilancio sociale stimato in oltre 450mila euro

Durante la presentazione del trofeo, My Sport ha mostrato il suo primo bilancio sociale, sottolineando l’importanza dello sport come strumento educativo e di inclusione. Il 2024 ha visto oltre 16mila iscritti, 300 collaboratori e sei impianti coinvolti in iniziative che hanno generato un impatto sociale stimato in oltre 450mila euro. Massimo Fondelli, Amministratore Unico di My Sport, conclude: "Con il primo bilancio sociale abbiamo voluto dare voce al nostro modo di intendere lo Sport: non solo come attività fisica, ma come strumento educativo, sociale e di benessere per le persone e le comunità. Questo documento rappresenta un atto di trasparenza e responsabilità, ma anche di riconoscenza verso i territori e le migliaia di famiglie che ogni giorno scelgono My Sport".

