Quante stelle per il 51° Trofeo Nico Sapio con il ritorno di Thomas Ceccon

Il 51° Trofeo Nico Sapio torna a Genova da venerdì 7 a domenica 9 novembre, ospitato al My Sport Village Sciorba. Organizzato da Genova Nuoto e My Sport, l'evento richiama nuotatori di altissimo livello, non solo dall'Italia ma anche dall'estero, confermandosi tra le manifestazioni più attese della stagione natatoria.

Tra le stelle più brillanti che si sfideranno nelle vasche genovesi ci sarà Thomas Ceccon, reduce dai primati italiani nei 200 dorso e 200 stile libero stabilità a Toronto e vincitore di un oro, un argento e due bronzi in due edizioni olimpiche. A dargli filo da torcere sarà Alberto Razzetti, finalista in tre specialità ai recenti Giochi di Parigi 2024, e Simone Cerasuolo, campione mondiale nei 50 rana a Singapore 2025. Attenzione anche a Lorenzo Zazzeri, medagliato alle ultime Olimpiadi nelle staffette 4×100 stile libero, a Lorenzo Mora, undici volte ai Mondiali in vasca corta, e ad Alessandro Miressi, con un argento e due bronzi olimpici nel palmarès.

Il programma prevede estremamente sfide maschili di spessore con Filippo Megli e Alessandro Ragaini nei 200 stile libero, e Luca De Tullio impegnato nella lunga distanza dei 1500 metri.

Anche il settore femminile promette spettacolo, con protagoniste come Costanza Cocconcelli, Arianna Castiglioni, Anna Chiara Mascolo, Bianca Nannucci e Lisa Angiolini.

Dal panorama internazionale, sono attesi nomi di rilievo come gli statunitensi Hunter Armstrong, doppio campione olimpico nei 4×100 misti a Tokyo 2020 e nei 4×100 stile libero a Parigi 2024, e Finn Brooks, veterano delle competizioni in Coppa del Mondo. Tra gli europei, spiccano lo svizzero Noè Ponti, medagliato a Tokyo 2020 e Singapore 2025, l'austriaco Leon Opatril e Marius Toscan, altro svizzero di talento.

Le finali sono previste venerdì 7 e sabato 8 novembre alle 16:30, mentre domenica 9 sarà alle gare di Esordienti e Ragazzi, con batterie al mattino e finali nel pomeriggio.

Il Trofeo, giunto alla sua 51ª edizione, è sostenuto dalla Federazione Italiana Nuoto, dal Dipartimento dello Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dalla Regione Liguria e dal Comune di Genova. La rappresenta un'importante tappa per l'acquisizione dei tempi necessari in vista dei Campionati Europei manifestazione in vasca corta in programma a Szczecin, in Polonia.