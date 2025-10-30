Crisi Genoa: possibile addio di Ottolini. Vieira sarà in panchina col Sassuolo

Marco Ottolini è il direttore sportivo del Genoa dall'estate del 2022

Ottolini ai saluti e Vieira ancora in sella, a guidare la squadra lunedì col Sassuolo. Salvo ripensamenti last minute, sempre possibili in situazioni pesanti come quella attuale al Genoa, al momento questo è il nuovo quadro emerso nelle ultime ore a Villa Rostan dopo il preoccupante scivolone contro la Cremonese.

Una notte e una mattinata di confronti e di valutazioni dopo la tremenda serata al Ferraris: la pesante sconfitta contro i grigiorossi e la crescente contestazione della tifoseria rappresentano inequivocabili segnali di una situazione sempre più complicata. Col manifesto di quell’ultimo posto solitario in classifica che rappresenta la perfetta e inquietante fotografia del presente rossoblù.

L’allenatore non si tocca: Patrick sempre in sella

In discussione c’è naturalmente Patrick Vieira, ma non solo. L’allenatore della salvezza in carrozza nella passata stagione e ora diventato il tecnico di una squadra che non sa vincere e nemmeno segnare un gol in casa, rimane comunque in una posizione forte e sembra destinato a sedere in panchina lunedì nella delicata partita col Sassuolo. Insomma, nonostante la peggior partenza del Grifone da quando la vittoria vale 3 punti, Patrick resta al suo posto. Senz’altro fino a Reggio Emilia. Forte di un carisma e di argomentazioni che lo mantengono al riparo dall’esonero.

Il diesse e un mercato estivo fin qui impalpabile

Il vero cambiamento potrebbe essere rappresentato dall’addio a breve di Marco Ottolini, direttore sportivo negli ultimi tempi finito sotto critica per un mercato estivo che non sta portando alla squadra la competitività programmata e auspicata.

La situazione del centravanti rappresenta la punta dell’iceberg. Ma c’è molto di più. Dopo nove giornate di campionato, solari risultano da una parte l’eccessiva abbondanza di trequartisti e dall’altra la carenza di qualità e personalità in altri settori nevralgici del campo. Insomma, una rosa di complicata gestione tecnica e tattica quella affidata a Vieira.

Le voci bianconere e quel contratto in scadenza

Ottolini, in scadenza di contratto col Genoa nel prossimo giugno, con ipotesi di rinnovo sempre meno insistenti durante le ultime settimane. E di recente al centro di voci di mercato che lo condurrebbero a un ritorno alla Juventus, su precisa richiesta del nuovo direttore generale bianconero, Comolli. Ottolini e il suo lavoro pubblicamente apprezzati l’altro giorno dal presidente Dan Sucu. Basterà questo per arrivare a guidare un mercato di gennaio che si preannuncia delicatissimo per il Genoa? Probabilmente no. L’ultimo posto in classifica e una sessione di mercato ormai imminente impongono decisioni in tempi rapidi.

