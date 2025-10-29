La rivoluzione di Vieira: dentro Martin, Cornet e Carboni. Dalle 20.45 Genoa-Cremonese Live dal Ferraris

Aaron Martin e Maxwel Cornet possibili titolari (foto Genoa Cfc)

Vieira decide per la rivoluzione nel suo Genoa pronto per la Cremonese: il grande escluso è Frendrup, Malinovskyi arretra al fianco di Masini. Al fianco di Ekhator, preferito a Ekuban in attacco, ecco il ritorno di Carboni, con Cornet dal primo minuto. Titolare anche Martin, con Ellertsson che avanza sulla corsia di sinistra.

Il Genoa e l’ennesimo assalto a due zero sempre più ingombranti, ormai tristemente passati alla storia. Zero vittorie in campionato dopo otto giornate: nell’epoca dei tre punti non era mai successo al Grifone di partire così male. Zero gol al Ferraris nelle prime quattro partite con Lecce, Juventus, Lazio e Parma.

Un ultimo posto sempre più inquietante

La conseguenza di questi numeri è un inevitabile ultimo posto, adesso in solitudine, con 3 soli punti conquistati su 24 disponibili. In mezzo al calendario spunta un turno infrasettimanale che concede ai rossoblù una possibilità di riscatto a 3 soli giorni dalla nuova sconfitta di Torino, esatta e dolorosa fotocopia di quanto successo prima a Bologna e poi a Napoli. Con la squadra di Vieira capace di reggere alla grandissima almeno per un’ora, passare addirittura in vantaggio, salvo poi farsi prima raggiungere e poi superare da avversari che in panchina sanno trovare quel cambio di passo fatale a un Genoa sistematicamente schiacciato nei suoi 16 metri e puntualmente trafitto più o meno un attimo prima del triplice fischio.

L’incoraggiamento del presidente Sucu

La novità, a livello umorale, è la presenza fissa in questi giorni a Villa Rostan di Dan Sucu, presidente che rilancia su tutto, dal progetto all’allenatore, dalla squadra a una salvezza per il numero uno rossoblù non in discussione “perché – ha spiegato lunedì l’imprenditore rumeno a margine dell’assemblea dei soci – ho immensa fiducia in questo gruppo di lavoro. A cominciare da Vieira, un ottimo allenatore”.

Fiducia talmente elevata che Sucu ha annunciato di non aver previsto né un piano B, né un piano C riguardo alla gestione tecnica.

Naturale però che il tutto adesso passi al setaccio di questo mercoledì non comune, di probabili scossoni a livello emotivo e forse anche pratico.

Le formazioni ufficiali

Genoa (4-2-3-1): Leali; Norton-Cuffy, Ostigard, Vasquez, Martin; Masini, Malinovskyi; Cornet, Carboni, Ellertsson; Ekhator. All. Vieira

Cremonese (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Barbieri, Van De Putte, Bondo, Payero, Floriani; Bonazzoli, Vardy. All. Nicola

Arbitro Abisso. Al Var Di Bello

Indisponibili Genoa: Otoa

Indisponibili Cremonese: Collocolo, Moumbagna, Grassi, Pezzella

Iscriviti ai canali di Primocanale su WhatsApp, Facebook e Telegram. Resta aggiornato sulle notizie da Genova e dalla Liguria anche sul profilo Instagram e sulla pagina Facebook