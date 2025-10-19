La spezzina Rachele Bianchi è vice campionessa mondiale di pattinaggio artistico inline

Straordinario risultato per Bianchi Rachele, atleta del Pattino Club La Spezia, che conquista la medaglia d’argento ai Campionati del Mondo di Pattinaggio Artistico Inline, categoria Junior, in corso di svolgimento a Pechino.

Un grande risultato per l'atleta spezzina

Dopo un ottimo programma corto disputato venerdì e un programma lungo di altissimo livello eseguito ieri, Rachele si è piazzata al secondo posto, alle spalle della spagnola India González, chiudendo così una stagione di grande crescita e maturità sportiva. Per la giovane atleta spezzina, si tratta di un risultato frutto di lavoro costante, sacrificio e dedizione, come lei stessa racconta: "Dopo il bronzo conquistato al Campionato Europeo di Trieste circa un mese fa, ho sentito il bisogno di lavorare in silenzio. Mi sono rimboccata le maniche e ho lavorato a testa bassa per migliorarmi. Questo argento è il risultato di quell’impegno quotidiano. Ringrazio il Pattino Club La Spezia, la mia società di appartenenza, che con Piera Avena e Silvia Lambruschi quotidianamente mi supportano e sopportano, il mio coreografo Xavi, l’allenatrice della Nazionale Silvia Marangoni che mi ha seguita in alcune sedute di allenamento, le sarte che hanno realizzato i miei body, il nutrizionista, il preparatore atletico, il fisioterapista e la mia insegnante di danza.

Un ringraziamento speciale anche a Lunigiana Pattinaggio Artistico-FSP Polizia di Stato, società con la quale collaboro, al Comune di Murazzo ed in particolar modo al Sindaco Claudio Novoa, che ha reso possibile lo svolgimento di alcune sedute di allenamento con la coach della Nazionale. È stato un progetto di grande valore, portato avanti con lungimiranza dalla società lunigianese, che durante l’anno è riuscita a organizzare una serie di allenamenti di altissimo livello con l’allenatrice Silvia Marangoni, coinvolgendo numerose atlete provenienti da altre regioni. In questo contesto ho potuto allenarmi anch’io, aggiungendo un ulteriore bagaglio tecnico".

Un risultato di grande prestigio internazionale che conferma Rachele Bianchi come una delle maggiori promesse del pattinaggio artistico italiano, esempio di umiltà, talento e determinazione.

