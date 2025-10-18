LIVE Spezia - Cesena 1-2: Klinsmann salva su Esposito

Cronaca

62' - Blesa si fionda sun cross al bacio di Frabotta ma non riesce a girare la sfera in rete.

56' - Dai 25 metri la botta di Salvatore Esposito deviata da un attento Klinsmann in corner.

Primo tempo

46' - Rasoiata di Frabotta, il Cesena passa in vantaggio. Doppietta del numero 99, liberato da un perfetto schema su punizione che lo ha portato a calciare indisturbato dal limite dell'area. La sfera si infila a fil di palo alla sinistra di Sarr.

38' - La pareggia il Cesena: a segno Frabotta. L'esterno si fionda su una spizzata di Ciofi e di testa spedisce in porta la sfera. Altro gol subito da palla inattiva per lo Spezia.

26' - Francesconi si divora il pari. Il centrocampista arriva a rimorchio e dal dischetto di rigore sbaglia un penalty in movimento calciando alto.

22' - Palo di Blesa. L'attaccante arriva a tu per tu con Sarr e calcia a incrociare, ma la sfera termina sul legno e finisce sul fondo.

4' - Pronti, via e si sblocca il match, gol di Lapadula: l'attaccante è lesto a fiondarsi su cross da sinistra di Aurelio e a battere in rete da pochi passi.

Tabellino

Spezia - Cesena: 1-2;

Reti: 4' Lapadula (S), 38' Frabotta (C), 46' Frabotta (C);

Ammoniti: 17' Francesconi (C), 14' All. Mignani (C), 48' Castagnetti (C);

SPEZIA (3-5-2): Sarr; Wisniewski, Hristov, Mateju, Cassata (63' Candelari), Nagy, Esposito, Kouda (46' Vignali), Aurelio (63' Beruatto), Lapadula, Soleri (70' Vlahovic).

CESENA (3-5-2): Klinsmann, Ciofi, Zaro, Mangraviti; Ciervo, Francesconi (73' Adamo), Castagnetti, Berti, Frabotta; Shpendi, Blesa.

Pre partita

LA SPEZIA - Tutto pronto allo stadio Alberto Picco. Alle 19.30 il fischio d'inizio di Spezia - Cesena, gara valevole per l'ottava giornata del campionato di Serie B. A dirigere la sfida l'esordiente Calzavara della sezione di Varese.

Dopo una lunga e turbolenta sosta nazionali lo Spezia è pronto a ripartire. L'obiettivo è centrare il primo successo stagionale per smuovere la classifica e abbandonare l'ultimo posto. Match importante anche per Luca D'Angelo, a un passo dall'esonero dopo la sconfitta casalinga contro il Palermo. Il tecnico dovrà mostrare alla società, che ha scelto di confermarlo, di avere ancora il polso della situazione.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

SPEZIA (3-5-2): Sarr; Wisniewski, Hristov, Mateju, Cassata, Nagy, Esposito, Kouda, Aurelio, Lapadula, Soleri. All. D’Angelo. A disp.: Mascardi, Loria, Fellipe Jack, Cistana, Onofri, Lorenzelli, Candela, Beruatto, Vignali, Candelari, Vlahovic, Di Serio.

CESENA (3-5-2): Klinsmann, Ciofi, Zaro, Mangraviti; Ciervo, Francesconi, Castagnetti, Berti, Frabotta; Shpendi, Blesa. All. Mignani. A disp.: Fontana, Ferretti, Celia, Piacentini, Amoran, Adamo, Arrigoni, Bertaccini, Guidi, Diao, Tosku