Mistero a Sampierdarena: dieci incendi di cassonetti in poche ore

Una serie d'incendi ha interessato il quartiere di Sampierdarena nelle ultime ore, suscitando interrogativi tra i residenti. A partire dai giorni scorsi, cassonetti della spazzatura hanno preso fuoco in diverse vie, creando preoccupazione. I vigili del fuoco sono intervenuti con tempestività, spegnendo le fiamme senza fortunatamente registrare feriti.

Le zone Colpite e gli interventi



Gli incendi, concentrati tra via Cantore e via Dino Col, si sono verificati nell’arco di circa 24 ore. Le squadre dei vigili del fuoco, supportate dalla polizia locale, hanno operato senza sosta per contenere i roghi, alcuni dei quali hanno generato dense colonne di fumo.