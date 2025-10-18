Mistero a Sampierdarena: dieci incendi di cassonetti in poche ore

Una serie d'incendi ha interessato il quartiere di Sampierdarena nelle ultime ore, suscitando interrogativi tra i residenti. A partire dai giorni scorsi, cassonetti della spazzatura hanno preso fuoco in diverse vie, creando preoccupazione. I vigili del fuoco sono intervenuti con tempestività, spegnendo le fiamme senza fortunatamente registrare feriti.
Le zone Colpite e gli interventi
Gli incendi, concentrati tra via Cantore e via Dino Col, si sono verificati nell’arco di circa 24 ore. Le squadre dei vigili del fuoco, supportate dalla polizia locale, hanno operato senza sosta per contenere i roghi, alcuni dei quali hanno generato dense colonne di fumo.
Cause ignoto e ipotesi in circolo
Le origini degli incendi restano avvolte nel mistero. Le autorità non escludono atti vandalici o dolosi, sebbene non risultino manifestazioni in corso nella zona. Alcuni residenti puntano il dito contro i disservizi di Amiu, la società di gestione dei rifiuti, legati a difficoltà tecniche di alcuni impianti nel ricevere i rifiuti ma al momento le forze dell'ordine non hanno riscontri in merito.
