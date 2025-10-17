La sfida Virtus Entella e Sampdoria tra striscioni di sfottò e ironia

Stasera alle 20.30 va in scena un derby davvero speciale in Liguria: Virtus-Entella contro Sampdoria, un incontro che ha già animato la giornata a Chiavari. Questa mattina sono comparsi due striscioni ironici dedicati ai tifosi blucerchiati, capace di far sorridere chi li ha visti e alimentare un po' di quella sana rivalità calcistica.

Il primo, “Da Wembley a Chiavari”, che fa un simpatico paragone tra i fasti di un passato glorioso, come la storica finale inglese, e la più modesta realtà chiavarina. Il secondo, “Lei viaggia spesso per l'Aurelia”, è un gioco di parole ironico che riprende la celebre “Lettera da Amsterdam” della tifoseria Samp, ma con un twist tutto locale: al posto dell'Europa, si parla della litoranea Aurelia.

Non è ancora chiaro chi abbia “firmato” i messaggi forse opera dei tifosi di casa, ma più probabile che a "scomodarsi" siano stati i genoani, sempre pronti a lanciare un'occhiata ai rivali cittadini e non perdere occasione per una battuta.

Adesso non resta che attendere il fischio d'inizio e vedere sul campo come andrà a finire questo derby insolito, condito da un clima che si annuncia caldo ma sicuramente all'insegna della sportività e del divertimento.