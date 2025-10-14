Sport

Sampdoria, tegola Pafundi: si ferma in Under 21

Problema muscolare per il trequartista blucerchiato che salterà la gara di stasera con l'Armenia. E' in dubbio per la gara dei blucerchiati venerdì con l'Entella
di Marco Bisacchi
Un calciatore della nazionale italianaSimone Pafundi con la maglia della nazionale

Un fulmine a ciel sereno per la Sampdoria. Simone Pafundi - che era stato tra i grandi protagonisti dieci giorni fa della vittoria scacciacrisi col Pescara a Marassi - ha lasciato oggi il ritiro della nazionale Under 21 e non sarà in campo stasera nel match degli azzurrini a Cremona con l'Armenia. Il giocatore, a causa di un problema muscolare che dovrà ora essere valutato, ha fatto rientro a Bogliasco.

In dubbio per l'Entella

Pafundi dunque è in dubbio, anche per i pochi giorni a disposizione, per la gara di venerdì dei blucerchiati a Chiavari con l'Entella. Un vero peccato per la Sampdoria che ora dovrà studiare altre soluzioni: scalpita Barak per trovare un posto sulla trequarti, al fianco dell'altro azzurrino Cherubini (che dovrebbe giocare oggi contro l'Armenia), alle spalle di Massimo Coda. 

