Archivio storico - Paolo Mantovani nelle parole dei tifosi (2009)

× Il tuo browser è obsoleto.

Sono passati 32 anni dalla scomparsa di Paolo Mantovani. Era il 14 ottobre 1993. Con questo video tratto dall'archivio storico di Primocanale ricordiamo il più grande presidente della storia dell'Unione Calcio Sampdoria, l'uomo dello scudetto '91 e dei grandi successi della squadra.

Iscriviti ai canali di Primocanale su WhatsApp, Facebook e Telegram. Resta aggiornato sulle notizie da Genova e dalla Liguria anche sul profilo Instagram e sulla pagina Facebook