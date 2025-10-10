Pallanuoto, la Pro Recco giocherà a Genova per i prossimi due anni

La piscina My Sport Sciorba Village a Genova sarà la nuova casa della Pro Recco per le prossime due stagioni. L'impianto genovese, noto soprattutto per il trofeo internazionale di nuoto Nico Sapio, sostituirà infatti la piscina di Punta Sant'Anna a Recco al centro di lavori di ristrutturazione.

"Un grande giorno, un grande giorno di sport - ha sottolineato la sindaca di Genova Silvia Salis-. Lo dico da sindaca sia della città metropolitana che di Genova, questa è una grandissima opportunità. Perché è importante ovviamente occuparsi dello sport di base, ma è molto importante portare i grandi avvenimenti sportivi, i grandi momenti di sport che ispirino anche le nuove generazioni. Ringrazio la Pro Recco per la sua storia, per il suo impegno e insomma noi siamo solo che felici".

Pro Recco reduce dalla sconfitta di misura nella Supercoppa Europea ad opera degli ungheresi del Ferencvaros ma che punta ad una stagione di nuovi trofei.

"Sono contentissimo di poter tornare in maniera più stabile a portare la Pro Recco a Genova, una città che secondo me sta vivendo un periodo storico in cui ha una fame di sport incredibile con una sindaca super sportiva e credo che per noi possa solo che essere l'inizio di un nuovo ciclo - ha spiegato Maurizio Felugo presidente della Pro Recco -. Chi gioca da noi ed ha la fortuna di poter vivere l'esperienza Pro Recco sa che abbiamo questo piacevole obbligo di provare a vincere sempre - ha aggiunto -. La sconfitta col Ferencvaros? Sono una squadra credo al momento quasi imbattibile e lo hanno dimostrato negli ultimi due anni anche un po' approfittando del fatto che noi due anni fa abbiamo avuto una piccola rivoluzione (dopo il cambio societario con l'addio di Gabriele Volpi. ndr). Hanno quel tipo di sicurezza un po' come avevamo noi dopo le tre Champions di seguito e quando vinci hai questo tipo di forza, soprattutto nei momenti importanti e quello che è successo l'altra sera è stato un po' quello: gli ultimi due uomini in più loro sono riusciti a buttare la palla dentro mentre a noi è mancato qualcosa".

Sabato 11 ottobre alle 18.30 l'esordio nella nuova vasca con la sfida alla Pallanuoto Trieste.