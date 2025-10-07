Liguria premiata come migliore Regione europea dello sport 2025

La Liguria è stata proclamata 'Best European Region of Sport 2025', il più alto riconoscimento assegnato dall'associazione internazionale Aces Europe che ogni anno premia i territori capaci di distinguersi per politiche virtuose in ambito sportivo, inclusivo e sostenibile.

"Il premio appartiene all'intera comunità ligure, che ogni giorno vive e promuove i valori autentici dello sport"

"Il riconoscimento, assegnato ogni anno tra i territori selezionati come Regioni Europee dello Sport, conferma l'eccellenza del percorso intrapreso con 'Liguria 2025', un progetto che pone lo sport al centro delle politiche di crescita, salute, inclusione e valorizzazione del territorio - commenta l'assessore regionale allo Sport Simona Ferro - Essere riconosciuti come Best European Region of Sport 2025 è un orgoglio immenso e un risultato straordinario, il coronamento di un lavoro collettivo che ha coinvolto amministrazioni, federazioni, associazioni e migliaia di cittadini in un progetto che fa dello sport un diritto per tutti e un motore di sviluppo per la Liguria. Il premio appartiene all'intera comunità ligure, che ogni giorno vive e promuove i valori autentici dello sport: impegno, inclusione e passione".

Capacità di creare una strategia integrata di promozione sportiva, capace di coniugare investimenti strutturali

Nel motivare la scelta, Aces Europe sottolinea "l'impegno della Regione Liguria nel costruire una strategia integrata di promozione sportiva, capace di coniugare investimenti strutturali con lo stanziamento record di oltre 11 milioni nel 2025 per l'impiantistica sportiva, progetti educativi e iniziative di inclusione, con particolare attenzione ai giovani, alle persone con disabilità e agli over 65".

Il premio sarà consegnato ufficialmente nel corso della cerimonia di fine anno al Parlamento Europeo di Bruxelles, alla presenza dei rappresentanti di tutte le Capitali e Regioni Europee dello Sport.

