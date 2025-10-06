Spezia, confermato Luca D'Angelo: ora serve un cambio di rotta

LA SPEZIA - Luca D'Angelo rimane sulla panchina dello Spezia. La dirigenza conferma la fiducia al tecnico pescarese, nonostante l'ultimo posto in classifica con i soli tre punti racimolati nelle prime sette giornate del campionato di Serie B. D'Angelo si presenterà regolarmente al campo "Comunale" di Follo per dirigere l'allenamento e iniziare a preparare la prossima sfida contro il Cesena, senza ben cinque nazionali.

Resta quindi in stand-by l'ipotesi esonero. Il forte interesse mostrato nei confronti dell'ex allenatore del Bari Moreno Longo è per ora congelato. Tuttavia, sarà necessario un imminente cambio di passo per ritrovare la rotta e uscire dalle sabbie mobili di una classifica divenuta pericolosa.