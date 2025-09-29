LIVE 8': Genoa-Lazio 0-1 Grifone stordito dopo il gol a freddo di Cancellieri

3': GOL - Solare contropiede della Lazio. Cancellieri scappa sulla destra, chiede e ottiene triangolo con Castellanos, correndo indisturbato verso la porta di Leali. Il suo tiro sul palo più lontano è perfetto e i biancocelesti passano in vantaggio. Totalmente presa in contropiede la retroguardia del Genoa

1': accenno di contropiede della Lazio, fermato da Vasquez con un fallo su Dia. Per Ayroldi è cartellino giallo

Riscatto per due. Genoa-Lazio, posticipo della quinta giornata di serie A, è soprattutto questo. Grifone all'inseguimento della prima vittoria in campionato, i biancocelesti per allontanare i fantasmi di una classifica sempre meno esaltante.

Vieira (che non è in panchina perchè squalificato dopo l'espulsione di Bologna e sostituito da Unzuè) vara una serie di conferme, preferendo in difesa il rientrante Ostigard a Marcandalli e in attacco Colombo al resto dei centravanti. Con Vitinha a sinistra ed Ellertsson a destra. Sarri ridisegna la sua Lazio, per infortuni e squalifiche dovendo fare a meno di diversi centrocampisti di ruolo, inaugurando un 4-2-3-1 a specchio con quello dei rossoblù e rinunciando dopo anni al suo affezionato 4-3-3.

IL TABELLINO

GENOA-LAZIO

RETI: 3' Cancellieri (L);

GENOA (4-2-3-1): Leali; Norton-Cuffy, Ostigard, Vasquez, Martin; Masini, Frendrup; Ellertsson, Malinovskyi, Vitinha; Colombo

LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Cataldi, Basic; Cancellieri, Dia, Zaccagni; Castellanos.

Arbitro Ayroldi, assistenti Cecconi e Zingarelli, quarto ufficiale Zanotti. Var Abisso, AVar Dionisi. Ammoniti: Vasquez

Iscriviti ai canali di Primocanale su WhatsApp, Facebook e Telegram. Resta aggiornato sulle notizie da Genova e dalla Liguria anche sul profilo Instagram e sulla pagina Facebook