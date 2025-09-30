LIVE Reggiana - Spezia 0-0: aquile in controllo ma zero occasioni

Tabellino
Reggiana - Spezia: 0-0;
Pre partita
Alle 20.30 il fischio d'inizio di Reggiana - Spezia. Sarà l'arbitro Andrea Zanotti della sezione di Rimini a dirigere il match valevole per la sesta giornata del campionato di Serie B. Gli uomini di mister Luca D'Angelo a caccia della prima vittoria stagionale. Serve un successo per dare una svolta a un campionato che vede fin qui la squadra in maglia bianca al penultimo posto in classifica.
FORMAZIONI UFFICIALI
REGGIANA (3-4-2-1): Motta; Libutti, Papetti, Bonetti; Rover, Charlys, Reinhardt, Bozzolan; Marras, Portanova; Novakovich. All. Dionigi. A disp.: Saro, Magnani, Basili, Tripaldelli, Bertagnoli, Vallarelli, Mendicino, Maisterra, Girma, Tavsan, Conté, Lambourde.
SPEZIA (3-5-2): Sarr; Wisniewski, Hristov, Mateju; Candela, Nagy, Esposito, Kouda, Aurelio; Soleri, Lapadula. All. D’Angelo. A disp.: Mascardi, Loria, Cistana, Fellipe Jack, Onofri, Lorenzelli, Beruatto, Cassata, Comotto, Artistico, Vlahovic, Di Serio.
IL COMMENTO
