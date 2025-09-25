Coppa Davis al Park: tennis ligure in festa

Due giornate "stellari" al Park Tennis Club Genova con l'arrivo della Coppa Davis e la Festa dei Circoli promossa dalla FITP Liguria per celebrare le eccellenze del Tennis e Padel regionali.Lunedì sera la grande festa per l’arrivo del Trophy Tour promosso dalla Federazione Italiana Tennis e Padel. Foto, selfie e tanti sorrisi per i soci e tutti gli appassionati di tennis.Ad accogliere la Coppa Davis, al fianco del presidente Alberto Clavarino, anche l’ex campione gialloblù Alessandro Giannessi che ha giocato la Davis nel 2017 con Fabio Fognini, altro campione storicamente tesserato per il Park.Numerose le autorità istituzionali e sportive presenti: dall’assessore regionale allo sport, Simona Ferro, alla consigliera comunale Serena Finocchio (in rappresentanza della Sindaca Silvia Salis). E poi il presidente del Coni Liguria, Antonio Micillo, il numero uno della Fitp Liguria, Andrea Fossati, e la consigliera nazionale Fitp Roberta Righetto, reduce dalla vittoria delle Azzurre in BJK Cup.Applausi anche per le due under 14 gialloblù, Viola Severi e Margherita Caffaratti, che si sono laureate vicecampionesse d’Italia. Per loro i consigli del veterano Giannessi e tante “carezze” dei soci Park, orgogliosi per lo straordinario risultato conquistato dalle ragazze. Non poteva esserci occasione migliore per festeggiarlo.Straordinaria la partecipazione nella seconda serata, quella di martedì, con il presidente della Fitp Liguria Andrea Fossati che si è complimentato con tutte le realtà liguri, evidenziando il valore di una nuova stagione di crescita per tutto il movimento. “Siamo orgogliosi di tutto il nostro movimento che registra successi in tutti i campi, tanto nei settori giovanili quando a livello master, nel tennis così come nel padel e anche nel pickleball. Siamo la miglior regione d’Italia nel rapporto tra tesserati/abitanti e possiamo contare su Circoli prestigiosi che si accingono a disputare la Serie A1 e A2 così come grandi tornei, come l’Aon Open Challenger Memorial Giorgio Messina che rappresenta una occasione fantastica per tutti i nostri giovani di vedere dal vivo il grande tennis”.Il presidente del Park Tennis Club Alberto Clavarino ha dato il benvenuto a tutti i presenti, unitamente all’assessore regionale allo sport Simona Ferro. La Sindaca di Genova Silvia Salis, trattenuta in Consiglio Comunale, è stata rappresentata da Angelo Gazzo.I premi. Nel Padel brilla Pietro Giovannini, campione d’Italia Under 18. Nel Tennis Ascanio Castellana e Victoria Lanteri Monaco sono rispettivamente campioni di doppio Under 11 e 14. Ad Annalisa Bona è andato un riconoscimento per il titolo mondiale a squadre over 35. Micaela e Barbara Esposito hanno trionfato nel torneo IV categoria Master BNL. Valfontanabuona ancora una volta protagonista agli Europei Ladies 60 con il secondo posto. Stephanie Scimone (doppio e doppio misto) e Silvia Mocciola (doppio) hanno vinto il master nazionale “Road to Rome” di Pickleball.Premio alle Bad Girls del Park per la vittoria del Master TPRA Coppa dei Doppi. DLF Quarto, Tie Break e Pinamare in evidenza nei Campionati degli affiliati. Applausi per il TC Finale vincitore di ben sei coppe autunnali dove a brillare sono anche Park Tennis Genova, La Fattoria, TC Pegli, Sporting Pegli, TC Albatros, TC Ceriale, Coop Pegli 2 e TC Corvetto.