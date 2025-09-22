Iren Cup alle Millevele: trionfo di Conic, De Martini e un brillante risultato per le IrenWomen

× Il tuo browser è obsoleto.

Trentacinque equipaggi da tutta Italia si sono sfidati in una grande festa tra il mare e le prestigiose location dello Yacht Club Italiano e dell'Acquario di Genova Meetings & Events, riunendo 33 aziende del settore Utilities e affini, tra banche, agenzie di comunicazione, system integrator, big tech, consulenti e partner commerciali.

La competizione, caratterizzata da un vento debole che ha messo alla prova tattica e strategia, ha visto la classifica delle Millevele animarsi con numerose barche ospiti di Iren Luce Gas e Servizi, che hanno conquistato i primi posti e diverse posizioni sul podio di categoria tra le 214 imbarcazioni in mare.

Tra i protagonisti spiccano Conic e Koyré Spirit of Nerina di Alberto de Martini. Un plauso speciale va anche alle #IrenWomen, che si sono distinte con un eccellente quinto posto nell'Iren Cup, risultando seconde nella loro categoria e quinte nella classifica generale.