Un minuto di silenzio in tutta Italia: lo sport piange Matteo Franzoso

Un grande abbraccio di dolore e rispetto ha unito questo fine settimana il mondo dello sport italiano. Su tutti i campi di calcio, dalla Serie A ai campionati dilettantistici, è stato osservato un minuto di silenzio in memoria di Matteo Franzoso, il giovane sciatore della Nazionale italiana tragicamente scomparso a soli 25 anni in seguito a una caduta durante un allenamento in Cile.

Franzoso, talento cristallino dello sci alpino e tifoso del Genoa, era considerato una delle promesse azzurre della velocità. La sua improvvisa morte ha sconvolto l’intero movimento sportivo nazionale, che in queste ore si è stretto attorno alla famiglia e agli amici dell’atleta.

Non solo il calcio ha voluto rendere omaggio al campione: anche la Federazione Ginnastica d’Italia e la Federazione Italiana Pallacanestro hanno disposto di osservare un momento di raccoglimento in tutte le competizioni del proprio calendario federale in programma in Italia nel fine settimana.

Un segno concreto di vicinanza e solidarietà, che sottolinea come lo sport, al di là delle discipline e delle rivalità, sappia fermarsi per ricordare chi ne ha incarnato i valori più autentici: passione, dedizione e coraggio.

Iscriviti ai canali di Primocanale su WhatsApp, Facebook e Telegram. Resta aggiornato sulle notizie da Genova e dalla Liguria anche sul profilo Instagram e sulla pagina Facebook