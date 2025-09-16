Il cordoglio di Bucci e Salis per la morte dello sciatore genovese Franzoso

Cordoglio del mondo politico ligure e genovese per la morte del giovane sciatore azzurro Matteo Franzoso all'ospedale di Santiago del Cile dove era stato ricoverato in condizioni critiche a seguito di una caduta in allenamento sulla pista di La Parva.

Matteo per sempre esempio luminoso di dedizione e amore per lo sport

"Con immenso dolore apprendiamo la notizia della scomparsa di Matteo Franzoso, giovane talento dello sci e orgoglio della nostra Liguria - commentano il presidente della Regione Liguria Marco Bucci e l'assessore regionale allo Sport Simona Ferro -. A soli 25 anni ci lascia un atleta che con passione, impegno e sacrificio aveva saputo conquistarsi un posto importante nello sport azzurro. Alla sua famiglia, agli amici e a tutta la comunità sportiva la vicinanza della Regione Liguria. Matteo resterà per sempre esempio luminoso di dedizione e amore per lo sport".

Una notizia che lascia sgomenti

"La notizia della morte di Matteo Franzoso mi lascia sgomenta - dichiara la sindaca di Genova Silvia Salis -. Perdiamo un giovane talento sportivo dello sci italiano e della nostra città, che con tanta dedizione e sacrifici si era conquistato un posto in nazionale. Alla sua famiglia, ai suoi amici, ai suoi compagni e a tutti coloro che gli hanno voluto bene il profondo cordoglio e sincero cordoglio mio e di tutta la città".

