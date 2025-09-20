LIVE Spezia - Juve Stabia 0-2: raddoppio di Carissoni

Cronaca
20' - Raddoppio Juve Stabia, in gol Carissoni: lasciato tutto solo sugli sviluppi di corner il terzino calcia al volo e trova una traiettoria imprendibile per Mascardi. Palla che si insacca sotto l'incrocio dei pali.
2' - Gol della Juve Stabia, ha segnato Correia: avvio shock dello Spezia che va subito in svantaggio. Lasciato tutto solo, il numero 27 ospite calcia di sinistro dall'interno dell'area e trova l'angolo giusto.
Tabellino
Spezia - Juve Stabia: 0-2;
Reti: 2' Correia (J), 20' Carissoni (J);
SPEZIA (3-5-2): Mascardi; Wisniewski, Hristov, Mateju; Candela, Nagy, Esposito, Cassata, Beruatto; Di Serio, Artistico.
JUVE STABIA (3-5-2): Confente; Ruggero, Giorgini, Varnier; Carissoni; Maistro, Leone, Correia, Pierobon; Gabrielloni, Piscopo.
Pre partita
Conto alla rovescia al Picco verso il fischio d'inizio di Spezia - Juve Stabia. Alle 15 il fischio d'inizio del match valido per la quarta giornata del campionato di Serie B. D'Angelo riparte dalla coppia Di Serio - Artistico in attacco per ritrovare la via del gol. Abate si affida a Gabrielloni.
LE FORMAZIONI UFFICIALI
SPEZIA (3-5-2): Mascardi; Wisniewski, Hristov, Mateju; Candela, Nagy, Esposito, Cassata, Beruatto; Di Serio, Artistico. All. D’Angelo. A disp.: Sarr, Loria, Fellipe Jack, Cistana, Aurelio, Vignali, Zurkowski, Comotto, Kouda, Lapadula, Soleri, Vlahovic.
JUVE STABIA (3-5-2): Confente; Ruggero, Giorgini, Varnier; Carissoni; Maistro, Leone, Correia, Pierobon; Gabrielloni, Piscopo. All. Abate. A disp.: Boer, Reale, Baldi, Stabile, Mannini, Cacciamani, Mosti, Duca, Zuccon De Pieri, Burnete, Candellone.
Arbitro: Luca Massimi della sezione di Termoli.
IL COMMENTO
