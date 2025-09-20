Lega, Rixi: "Oltre 500 liguri al grande raduno di Pontida"

"Anche quest'anno la Liguria risponde con entusiasmo all'appuntamento di Pontida, cuore pulsante della comunità leghista. Con oltre 500 presenze, la delegazione ligure ha confermato la propria compattezza e il forte legame con il movimento, partecipando con energia e passione a una giornata che rappresenta un punto di riferimento per tutti i militanti e i sostenitori". Così il vice ministro ligure Edoardo Rixi ha commentato la partecipazione al rito annuale della Lega.

"Dimostrazione che la Liguria è protagonista attiva del progetto politico della Lega"

"Decine di auto private e numerosi pullman da tutte le province porteranno a Pontida una rappresentanza calorosa, dimostrando come la Liguria sia protagonista attiva del progetto politico della Lega. La partecipazione massiccia testimonia la volontà di condividere un momento di grande valore simbolico e identitario, ma anche la determinazione a dare voce alle istanze del territorio. Il raduno di Pontida si conferma così un’occasione di unità, forza e visione comune, dove la Liguria si distingue per presenza numerosa, compatta e fortemente motivata".

