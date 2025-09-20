Maxi controlli a Sampierdarena, fumavano nel circolo: titolare sanzionato

La Polizia di Stato di Genova, stanotte, ha svolto un servizio straordinario del territorio finalizzato al controllo amministrativo a pubblici esercizi nella zona del centro ovest, Sampierdarena. Nel quartiere è stato multato un circolo che aveva diverse irregolarità.

Gli esercizi controllati

L'attività ha concorso personale della Divisione P.A.S., del Commissariato Prè, di un’unità cinofila dell’U.P.G. e S.P., di operatori dell’R.P.C. Liguria, del Reparto Sicurezza Urbana – Commercio della Polizia Locale e dei Vigili del Fuoco.

Il primo esercizio controllato un’associazione culturale ubicata in via Venezia, il cui titolare è stato sanzionato poiché sono state riscontrate diverse irregolarità tra cui la mancanza di dispositivi di rilevazione del tasso alcolemico, l’omessa esposizione dell’orario d’esercizio, la violazione al divieto di fumare all’interno del circolo, la presenza di estintori con revisione scaduta e l’uscita di sicurezza non completamente fruibile poiché ostruita da un elettrodomestico e da una serranda in parte abbassata.

Controllato anche un noto locale vicino al Terminal Traghetti

Controllato anche un noto locale ubicato in piazzale Iqbal Masih senza che venissero riscontrate violazioni e irregolarità. Il servizio è proseguito con la verifica del rispetto della normativa vigente circa la somministrazione di bevande alcoliche da parte dei locali della zona dopo le ore 3; anche in questo caso non sono state registrate violazioni.

Complessivamente sono state identificate 145 persone ed effettuati 4 posti di controllo.

Iscriviti ai canali di Primocanale su WhatsApp, Facebook e Telegram. Resta aggiornato sulle notizie da Genova e dalla Liguria anche sul profilo Instagram e sulla pagina Facebook