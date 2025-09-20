Lo Spezia affonda contro la Juve Stabia e chiude tra i fischi del Picco

LA SPEZIA - Lo Spezia soccombe in casa contro la Juve Stabia e chiude tra i copiosi fischi dei suoi tifosi. Prestazione horror degli uomini di Luca D'Angelo, sconfitti per 3-1 dai campani. La gara lascia un mix di sconforto e perplessità, ma soprattutto preoccupazione per l'immediato futuro. Le buone indicazioni viste in trasferta contro l'Empoli, vanificate da una prova avvilente dei bianchi, mai in partita dal primo al novantesimo minuto.

Zero idee e tanta confusione sono solo il contorno di una gara praticamente non disputata dallo Spezia. Il gol a freddo subito dopo due minuti dalle aquile ha generato un black out totale. Pessime prestazioni anche dei singoli. Non si salva nessuno. Nemmeno mister D'Angelo. Quest'ultimo autore di scelte francamente incomprensibili, a partire dall'undici iniziale.

Dopo quattro giornate sono sei i gol subiti. Dato allarmante per quella che soltanto un anno fa, con gli stessi interpreti, è stata la miglior difesa del campionato. Desta preoccupazione anche la fase offensiva. Solo due reti messe a segno fin qui.

Cronaca

89' - Zuccon ad un passo dal 4-1: straordinario Mascardi nell'occasione.

68' - Cioccolatino di Kouda per Vlahovic che da pochi passi di testa colpisce debolmente e fa un regalo Confente.

61' - Terzo gol della Juve Stabia, in rete Candellone: neanche il tempo di esultare per lo Spezia e subito gol degli ospiti. Batti e ribatti in area, poi la stoccata da pochi passi del calciatore gialloblu che si insacca sotto la traversa.

60' - Gol dello Spezia, ha segnato Soleri: sfrutta al massimo un corner la squadra in maglia bianca, con il solito assist di Esposito per l'incornata vincente del numero 27.

57' - Soleri si divora da pochi passi il gol che avrebbe riaperto il match. Duetta bene con Di Serio ma da ottima posizione spara clamorosamente in curva.

Primo tempo

37' - Primo squillo dello Spezia con Di Serio che arriva a calciare in maniera scomposta. Impegna tuttavia Confente che è chiamato a respingere la sfera.

20' - Raddoppio Juve Stabia, in gol Carissoni: lasciato tutto solo sugli sviluppi di corner il terzino calcia al volo e trova una traiettoria imprendibile per Mascardi. Palla che si insacca sotto l'incrocio dei pali.

2' - Gol della Juve Stabia, ha segnato Correia: avvio shock dello Spezia che va subito in svantaggio. Lasciato tutto solo, il numero 27 ospite calcia di sinistro dall'interno dell'area e trova l'angolo giusto.

Tabellino

Spezia - Juve Stabia: 1-3;

Reti: 2' Correia (J), 20' Carissoni (J), 60' Soleri (S), 61' Candellone (J);

Ammoniti: 45' Pierobon (J), 64' Correia (J), 79' Ruggero (J);

SPEZIA (3-5-2): Mascardi; Wisniewski, Hristov (72' Lapadula), Mateju; Candela, Nagy, Esposito, Cassata (45' Kouda), Beruatto (71' Aurelio); Di Serio (58' Vlahovic), Artistico (45' Soleri).

JUVE STABIA (3-5-2): Confente; Ruggero, Giorgini, Varnier (64' Stabile); Carissoni; Maistro (56' Candellone), Leone, Correia (82' Zuccon), Pierobon (82' Mosti); Gabrielloni (56' Burnete), Piscopo.

Pre partita

Conto alla rovescia al Picco verso il fischio d'inizio di Spezia - Juve Stabia. Alle 15 il fischio d'inizio del match valido per la quarta giornata del campionato di Serie B. D'Angelo riparte dalla coppia Di Serio - Artistico in attacco per ritrovare la via del gol. Abate si affida a Gabrielloni.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

SPEZIA (3-5-2): Mascardi; Wisniewski, Hristov, Mateju; Candela, Nagy, Esposito, Cassata, Beruatto; Di Serio, Artistico. All. D’Angelo. A disp.: Sarr, Loria, Fellipe Jack, Cistana, Aurelio, Vignali, Zurkowski, Comotto, Kouda, Lapadula, Soleri, Vlahovic.

JUVE STABIA (3-5-2): Confente; Ruggero, Giorgini, Varnier; Carissoni; Maistro, Leone, Correia, Pierobon; Gabrielloni, Piscopo. All. Abate. A disp.: Boer, Reale, Baldi, Stabile, Mannini, Cacciamani, Mosti, Duca, Zuccon, De Pieri, Burnete, Candellone.

Arbitro: Luca Massimi della sezione di Termoli.