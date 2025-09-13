Grave incidente per l'azzurro Matteo Franzoso, lo sciatore genovese è in coma

Momenti di grande apprensione per lo sci azzurro: Matteo Franzoso, 25 anni, è rimasto vittima di un grave incidente durante un allenamento a La Parva, in Cile. Lo sciatore genovese, nato il 16 1999 e cresciuto sportivamente al Sestriere, è attualmente ricoverato in una clinica di Santiago, dove si trova in terapia intensiva e in coma farmacologico.

Dopo l’impatto in pista, Franzoso è stato immediatamente stabilizzato e trasferito in elicottero nella capitale cilena, distante circa 50 chilometri dal luogo dell’incidente, per ricevere le migliori cure disponibili.

La Commissione medica della FISI è in costante contatto con i sanitari locali che stanno monitorando con la massima attenzione le condizioni del velocista portacolori delle Fiamme Gialle. Campione italiano di combinata nel 2023, Franzoso ha alle spalle diverse partecipazioni in Coppa del Mondo, con un 28° posto come miglior risultato. Nella scorsa stagione ha gareggiato sulle piste di Crans Montana, Kitzbühel e Kvitfjell.