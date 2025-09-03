Genoa, date e orari dalla quarta alla dodicesima giornata

La Lega di serie A ufficializza date e orari dalla quarta alla dodicesima giornata di campionato, oltre al programma dei sedicesimi di Coppa Italia.

Nella manifestazione della coccarda tricolore, il Genoa affronterà l’Empoli allo stadio Ferraris in partita secca giovedì 25 settembre alle ore 18.30. Chi passerà il turno, in dicembre, affronterà l’Atalanta a Bergamo, sempre in gara unica. In campionato, da fine settembre a fine novembre, il Grifone scenderà in campo 4 volte la domenica, 2 al sabato, altrettante al lunedì e una al mercoledì nel turno infrasettimanale.

Il cammino del Genoa

Quarta giornata: Bologna-Genoa sabato 20 settembre ore 15

Quinta giornata: Genoa-Lazio lunedì 29 settembre ore 20.45

Sesta giornata: Napoli-Genoa domenica 5 ottobre ore 18

Settima giornata: Genoa-Parma domenica 19 ottobre ore 15

Ottava giornata: Torino-Genoa domenica 26 ottobre ore 12.30

Nona giornata: Genoa-Cremonese mercoledì ottobre ore 20.45

Decima giornata: Sassuolo-Genoa lunedì 3 novembre ore 18.30

Undicesima giornata: Genoa-Fiorentina domenica 9 novembre ore 15

Dodicesima giornata: Cagliari-Genoa sabato 22 novembre ore 15

Ripresa degli allenamenti con 15

A Pegli, intanto, riprende la preparazione. Dopo la partenza degli 11 nazionali, tra prime squadre e Under 21, al Centro Signorini al lavoro con Vieira sono rimasti in 15. Toccherà a loro, insieme a diversi Primavera, affrontare l’amichevole di venerdì a Nizza.

