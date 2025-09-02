Genoa, riecco Cornet e Onana ma nessuna punta

Alla fine è andata come si pensava, non come molti tifosi però auspicavano. Il Genoa all'ultimo ha riportato a casa Cornet e Onana ma non l'attaccante richiesto a gran voce un po' da tutti.

Chissà se se si tratta di un rischio calcolato avvallato dall'allenatore o se invece solo la volontà della proprietà di non mettere mano al portafogli. Sicuramente i limiti offensivi emersi con Lecce e Juventus hanno iniziato a far preoccupare i tifosi che hanno sperato sino all'ultimo un colpo a sorpresa.

Ora tocca Vieira esaltare al meglio l'unica vera prima punta di ruolo che è Colombo mettendogli vicino quei giocatori presi in estate che sulla carta dovrebbero alzare la qualità offensiva della squadra.

In attesa che a febbraio venga messa la parola fine nella disputa 777 Partners-Sucu, la proprietà ha pensato in questi ultimi mesi a incassare per ripianare. Poi quando tutto sarà sistemato e il club avrà trovato il suo equilibrio finanziario servirà alzare l'asticella come meritano i 28.000 abbonati.

