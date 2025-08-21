Genoa, Vieira: "Siamo pronti, quest'anno sarà ancora più complicato"

"Siamo pronti ad affrontare il Lecce. Abbiamo fatto una preparazione buona e una bella settimana di lavoro, vogliamo fare una bella partita in casa per quello che sarà l'esordio in serie A e vogliamo iniziare bene il campionato". Patrick Vieira riparte dopo la salvezza conquistata l'anno scorso con la solita massima concentrazione e la consapevolezza di avere un ottimo gruppo a disposizione e ben conscio delle insidie che porta la prima giornata di campionato.

"Sarà un campionato difficile"

"Durante l'ultima gara di Coppa Italia abbiamo visto che c'è ancora tanto da fare e da lavorare ma siamo pronti ad iniziare-ha spiegato-. Non abbiamo dimenticato cosa abbiamo fatto l'anno scorso, concentrandoci sull'inizio del campionato dove tutti abbiamo zero punti. Sarà un campionato difficile, siamo contro il Lecce e sarà una partita difficile".

Mancherà Krstovic tra i salentini ma il tecnico francese non si fida. "E' stato un giocatore importantissimo per il Lecce. Un giocatore di talento. Una squadra la vedi nella forza collettiva e li ho visti in Coppa Italia con un'identità chiara. Mancherà un giocatore speciale, però il nostro focus e la nostra concentrazione non cambierà in merito a ciò che ci aspettiamo. Sarà per noi una partita difficile, anche senza Krstovic".

Genoa che non potrà contare su Otoa ed Ekuban ma il resto del gruppo è pronto a mettere in difficoltà il tecnico nelle scelte. "Ho ancora diverse scelte sia davanti che dietro e persino in porta. Si stanno allenando tutti bene e per questo non ho ancora deciso. Né davanti né in difesa dove posso contare su Marcandalli, Ostigard e Vasquez, un mix di gioventù ed esperienza".

"Bisogna avere umiltà"

Non parla di obiettivi l'ex campione del mondo ma mette in guardia dal considerare più semplice la prossima stagione. "Siamo società che lavora con umiltà e affronteremo un campionato molto difficile - ha concluso -. L'anno scorso quando sono arrivato eravamo in una posizione difficile, quest'anno sarà ancora più complicato, per questo bisogna avere umiltà. Ricordiamoci sempre che vincere una partita in serie A è sempre complicato. Ma abbiamo giocatori di qualità e un gruppo di qualità".

