Genoa, Ligorna battuto 4-2: doppietta di Ostigard e gol di Colombo e Malinovskyi

Ultima amichevole per il Genoa in vista dell'esordio ufficiale della stagione in Coppa Italia contro il Vicenza il giorno di Ferragosto. I rossoblù di Patrick Vieira hanno sfidato al Signorini di Pegli il Ligorna, formazione genovese che milita in serie D: 4-2 il risultato finale per il Grifone.

Il match è stata l'occasione per il tecnico rossoblù di dare spazio anche a chi ha giocato meno nell'amichevole di sabato in Francia contro il Rennes. Il Genoa è sceso in campo con Siegrest tra i pali; Sabelli, Ostigard, Bohinen e Fini in difesa; Ellertsson e Thorsby mediani bassi; Ankeye, Malinovskyi e Venturino a sostegno di Colombo.

Alla fine contro il Ligona dedisiva la doppietta di Ostigard (entrambi i gol arrivati dagli sviluppi di calci d'angolo) e le reti di Colombo e Malinovskyi. Per il Ligorna le marcature di Murgia nel primo tempo e Vernetti nella ripresa con un tiro da fuori area. La sequenza delle reti ha visto il vantaggio rossoblù con Ostigard, il pareggio del Ligorna con Murgia. Nella ripresa le marcature di Colombo (2-1), ancora di Ostigard (3-1). Poi il 3-2 di Vernetti per il Ligorna e infine la rete finale di Malinovskyi per il 4-2 finale. Proprio Ostigard e Malinovskyi erano andati a segno anche nell'amichevole in terra francese.

