Genoa, De Winter a Milano per le visite mediche. Primavera: ufficiale Lafont

Koni De Winter è a Milano per sostenere le visite mediche con il Milan. Una volta terminate firmerà il contratto con il club rossonero. Il difensore belga lascia il Genoa per una cifra che si aggira intorno ai 20 milioni che con i bonus potrebbe arrivare fino a 25. In due anni in rossoblù De Winter ha collezionato 57 presenze condite da tre reti.

Si muove anche il mercato in entrata sotto il profilo dei giovani. Il Genoa ha infatti ufficializzato l'arrivo di Gaël Lafont, centrocampista di 19 anni che arriva a titolo definitivo dall’Olympique Marsiglia. Andrà a rinforzare la squadra Primavera allenata da Jacopo Sbravati. Lafont è nel giro delle nazionali giovanili transalpine. Nella passata stagione ha esordito con la maglia dell'Olympique in Europa League. Mancino, gioca preferibilmente a centrocampo ma può essere schierato anche come trequartista.

Poche ore prima era arrivato un altro rinforzo per la Primavera. Salem Albe è infatti il nuovo terzino destro a disposizione di mister sbravati. Diciasette anni, italo-congolese, ha giocato nelle giovanili del Milan per dodici anni.

