Sampdoria, 79 anni candeline: i tifosi celebrano a Sampierdarena la nascita del club

Oggi la Sampdoria spegne 79 candeline. Era infatti il 12 agosto 1946 quando, dalla fusione tra la Sampierdarenese e l’Andrea Doria, nacque ufficialmente il club blucerchiato, destinato a diventare uno dei simboli più riconoscibili del calcio italiano.

Come da tradizione, la festa dei tifosi si svolge a Sampierdarena, di fronte al Bar Roma, il luogo storico dove fu sancita la nascita della società. Un appuntamento che, anno dopo anno, riunisce vecchie e nuove generazioni di sostenitori, in un mix di passione, ricordi e orgogli. La festa avrà inizio alle 19.30.