SportAbility Day 2025, l'impianto della Sciorba si trasforma in un villaggio sportivo

Dopo il grande successo del Galà delle Stelle e della Festa dello Sport al Porto Antico, ritorna un altro importante appuntamento “firmato” Stelle nello Sport nel 26° anno di attività. Torna lo SportAbility Day, evento inserito nel calendario di Liguria 2025 Regione Europea dello Sport.

Appuntamento fissato per oggi, sabato 4 ottobre, nella magnifica cornice dell’impianto polisportivo MySport Village Sciorba. Genova ospiterà la 5a edizione della più importante festa dello sport per tutte le abilità con il sostegno di Regione Liguria, Comune di Genova, Fondazione Carige e il patrocinio di Sport e Salute, Coni, Cip e Ufficio Scolastico regionale per la Liguria. Preziosa anche la partecipazione di Anci Liguria con il Forum Sport Act.

Grazie alla preziosa collaborazione di MySport e del Municipio Media Valbisagno, l’impianto della Sciorba si trasformerà ancora una volta in un villaggio sportivo senza barriere per una giornata di sport e inclusione. Sul rinnovato campo da calcio, sull’anello della pista di atletica e in piscina, si potranno provare 40 discipline sportive grazie alla presenza di qualificati istruttori di Federazioni e Associazioni e di numerosi testimonial “capitanati” come per tradizione dal campione paralimpico Francesco Bocciardo.

La partecipazione allo SportAbility Day sarà completamente gratuita per tutti. Ragazze e ragazzi con disabilità potranno “provare” le diverse attività e discipline accompagnati da familiari e amici. L’apertura del villaggio è fissata per le ore 10 con la tradizionale sfilata di apertura che rappresenta un momento di grande entusiasmo e socialità. Poi il via alle tante attività che si protrarranno fino al tardo pomeriggio. Tra gli eventi più “gettonati” i tornei di calcio integrato e la “staffettona di nuoto” che aprirà il programma pomeridiano della Piscina (ore 14) con la presenza di Marta Cantero (Nuoto Artistico) e Francesco Bocciardo (Nuoto). Sempre di più saranno i momenti di attività integrate in cui giocheranno insieme ragazze e ragazzi di ogni abilità.

Un grande gioco di squadra

Lo SportAbility Day potrà contare, come sempre, su un grande gioco di squadra. Prezioso il supporto di Bic Genova e Fondazione Ecoeridania Insuperabili. Una festa per coloro che già fanno sport e soprattutto una occasione unica per coinvolgere ragazze e ragazzi con disabilità che ancora non hanno scoperto la “magia dello sport”!

Allo SportAbility Day sarà possibile provare tantissime discipline sportive, da quelle storiche e tradizionali alle più innovative: Apnea, Arrampicata, Atletica Leggera, Badminton, Bocce, Calcio, Calciobalilla, Calcio Free Style, Ciclismo, Danza Sportiva, Didattica Subacquea, Ginnastica, Giochi Tradizionali, Gioco Sport, Hockey su prato, Judo, Ju Jitsu, Karate, Nuoto, Nuoto Artistico, Nuoto Pinnato, Padel, Pet Therapy, Pallacanestro, Pallanuoto, Pallavolo, Powerchair Hockey, Scherma, Snorkel, Sport Equestri, Sup, Surf, Swim Lift, Taekwondo, Tennis, Tennistavolo, Tiro con l’Arco, Vela. Ma la lista è in continua evoluzione e aggiornsamento.

“La promozione dello sport a 360 gradi, senza barriere o pregiudizi – sottolinea Simona Ferro, Assessore allo Sport di Regione Liguria – è proprio uno degli elementi chiave di Liguria 2025 Regione Europea dello Sport. Un tema su cui vogliamo investire sia attraverso il sostegno a grandi eventi come SportAbility sia mediante importanti investimenti sul piano dell’impiantistica sportiva. Questo progetto è prezioso perché permette di avvicinare allo sport tante persone, di ogni abilità”.

“Lo sport migliora la qualità della vita delle persone”, sottolinea Michele Corti, presidente di Stelle nello Sport. “È il messaggio alla base di ogni edizione dello SportAbility Day. Quella di sabato 4 ottobre sarà un’occasione straordinaria. Sono oltre 7.000 i ragazzi con disabilità in Liguria, molti sono addirittura esonerati dalla pratica dell’educazione fisica a scuola. È a loro e alle loro famiglie che primariamente è dedicato lo SportAbility Day. Potranno provare una o più discipline sportive, scoprire la magia dello sport, con la speranza di iniziare un percorso, seguiti da tecnici appassionati e qualificati. Invitiamo tutti gli enti, associazioni e organizzazioni che operano nel mondo della disabilità a contattarci per sviluppare insieme sempre più importanti sinergie e attività”.

Il team di Stelle nello Sport è in quotidiano contatto con numerose ODV di tutta la Liguria per allargare sempre più il numero di persone con disabilità che potranno così scoprire i benefici e i valori dello sport. Sul sito www.sportabilityliguria.it ogni settimana potete scoprire eventi e attività.

Enti e Associazioni che vorranno unirsi a questa grande festa possono scriverci a .

Iscriviti ai canali di Primocanale su WhatsApp, Facebook e Telegram. Resta aggiornato sulle notizie da Genova e dalla Liguria anche sul profilo Instagram e sulla pagina Facebook