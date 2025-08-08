Il Genoa vola in Francia, domani ultima amichevole pre-campionato contro il Rennes

Si riparte. Dopo il viaggio in Spagna che è valso al vittoria nel Trofeo “100 años de Garra” organizzato per il centenario dell'Oviedo contro la squadra di casa e il Villarreal i rossoblù si sono imbarcati oggi pomeriggio con destinazione Francia dove domani alle 18 saranno impegnati nell'ultima amichevole pre-campionato contro il Rennes, squadra che l'anno scorso è arrivata dodicesima in Ligue 1 dalla quale è stato ottenuto in prestito il centrocampista Grønbæk. Venticinque i convocati da Vieira: Carboni, Colombo, De Winter, Ekhator, Ekuban, Ellertson, Grønbæk, Fini, Frendrup, Leali, Malinowskyi, Marcandalli, Martin, Masini, Norton Cuffy, Ostigard, Otoa, Sabelli, Siegrist, Sommariva, Stanciu, Thorsby, Vasquez, Venturino e Vitinha.

Intanto ha preso il via la prevendita per l'incontro di Coppa Italia che vedrà la squadra di Vieira - venerdì 15 agosto alle 21.15 - opposta alla vincente di Padova-Vicenza, partita il cui ingresso è compreso negli abbonamenti della prossima stagione. Lunedì poi porte aperte al 'Signorini' a partire dalle 16: il primo di una serie di appuntamenti che nelle intenzioni della società si ripeteranno ciclicamente durante la stagione per mantenere vivo il legame con i tifosi che con il terzo record consecutivo di tessere staccate hanno confermato l'incredibile attaccamento che portano verso i colori rossoblù.

