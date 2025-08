Pari del Genoa con la Nazionale Universitaria Giapponese

Il Genoa ha affrontato oggi a Pegli la Nazionale Universitaria Giapponese in un penultimo test match prima dell'esordio ufficiale in Coppa Italia. La partita, giocata al centro sportivo "Gianluca Signorini," ha rappresentato una preziosa occasione per mister Vieira di mettere alla prova la squadra e testare nuove soluzioni tattiche. In gol Malinovskyi dopo 24 minuti, il pareggio dei giapponesi dieci minuti più tardi.

La Nazionale Universitaria Giapponese, composta da giovani talenti emergenti del calcio nipponico più avanti come preparazione, è in tournée in Italia e tra pochi giorni affronterà anche la Fiorentina. La sfida odierna ha consentito al Genoa di tenere alto il ritmo e affinare l'intesa. Vieira ha tenuto a riposo tanti titolari perché necessitavano di un po' di riposo. Fini provato nel ruolo di terzino sinistro, Bohinen come centrale difensivo con Colombo dal primo minuto. Vieira ha tenuto a riposo Leali, Marcandalli, Otoa, Messias, Stanciu, Vitinha e Vogliacco oltre a Cuenca fermo per un affaticamento muscolare

Esordio durante la sfida per il neo acquisto Ostigard, che ha mostrato già un'ottima sintonia con i compagni di squadra e minuti nelle gambe per Carboni e Colombo, quest'ultimo autore di una conclusione finita sul palo. Primi minuti anche per il capitano Vasquez subentrato nella ripresa che è rientrato dalle vacanze solo la settimana scorsa.



GENOA (4-2-3-1): Siegrist (60′ Sommariva); Sabelli (60′ Norton-Cuffy), De Winter (50′ Østigard), Bohinen (60′ Vasquez), Fini (60′ Martin); Malinovskyi (70′ Masini) Ellertsson (70′ Frendrup); Carboni (46′ Ekhator), Thorsby (70′ Papadopoulos), Venturino (60′ Grønbæk); Colombo (60′ Ekuban). In panchina: Sommariva, Martin, Frendrup, Masini, Grønbæk, Østigard, Vasquez, Papadopoulos, Ekuban, Norton-Cuffy, Ekhator. Allenatore: Vieira