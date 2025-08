Addio al genovese Marco Bonamico, leggenda del basket

Marco Bonamico, leggenda del basket italiano, si è spento all'età di 68 anni il 4 agosto 2025 a Bologna, dopo alcune settimane di ricovero. Conosciuto come “Il Marine” per grinta e temperamento, Bonamico ha lasciato tracce profonde nella storia della pallacanestro nazionale e internazionale.

Bonamico nasce a Genova il 18 gennaio 1957. Ala di 2,01m, cresce nell'Athletic Club di Genova e poi esordisce giovanissimo nella Virtus Bologna, con cui intreccia buona parte della sua carriera: veste la maglia bianconera in quattro periodi diversi, contribuendo in modo determinante ai successi del club e diventando un'icona per la tifoseria. In carriera, milita anche nella storica rivale Fortitudo Bologna, nell'Olimpia Milano, in Mens Sana Siena, nel Napoli Basket, a Forlì ea Udine.

In Virtus conquista due scudetti, tra cui quello mitico della stella nel 1984, e due Coppe Italia, affermandosi come uno dei giocatori più amati e rispettati della sua epoca. Da sottolineare anche la sua apparizione da capocannoniere nella finale di Eurolega 1981.

Straordinaria la sua carriera in Nazionale, con 151 presenze e 777 punti: Bonamico è protagonista dell'argento alle Olimpiadi di Mosca 1980 e, soprattutto, dell'oro storico agli Europei di Nantes del 1983, il primo per la pallacanestro italiana. Questi due trofei restano tra le vette più luminose della storia azzurra, grazie anche alla sua leadership e determinazione in campo.

Conclusa l'attività agonistica, Bonamico si è distinto come dirigente (presidente della Legadue) e commentatore televisivo, contribuendo a promuovere il basket ea raccontare nuove generazioni di campioni. Innovatore e promotore della pallacanestro, fu anche pioniere del basket 3x3 in Italia.

Marco Bonamico rimarrà nella memoria sportiva come una figura di riferimento, capace di ispirare chiunque abbia vissuto la sua energia nei palazzetti e chi continua a credere nei valori del basket italiano.