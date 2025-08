Genoa, che entusiasmo: verso il record di abbonamenti

Il Genoa è ormai prossimo a battere il record storico di abbonamenti stagionali, con l'obiettivo di superare le 28.093 tessere sottoscritte nella stagione precedente. Ad oggi, infatti, sono già circa 27.500 gli abbonamenti rinnovati, e mancano solo poche centinaia per raggiungere e superare questo traguardo che segnerebbe il terzo record consecutivo dopo le stagioni 2023/24 e 2024/25.

Una mossa originale per stimolare ulteriormente l'afflusso è stata la campagna di marketing che ha visto alcuni giocatori come Stefano Sabelli, Ruslan Malinovskyi e Vitinha improvvisarsi “centralinisti”, telefonando direttamente ai tifosi che ancora non avevano rinnovato, in un'iniziativa diventata virale sui social. Le telefonate, spesso sorprendenti e divertenti, hanno coinvolto i tifosi in un dialogo autentico, rafforzando il legame tra squadra e pubblico.

Lo stadio Luigi Ferraris ha registrato un'affluenza molto alta nella scorsa stagione, con una percentuale di riempimento del 95%, e la società punta a consolidare questo legame attraverso una massiccia partecipazione anche per la stagione 2025/26.