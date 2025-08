Tra storia e futuro: la seconda maglia del Genoa omaggia il legame con Genova e l'Inghilterra

Per la stagione 2025/26, il Genoa presenta una maglia away dal design ricco di significati storici e simbolici, dominata dalla celebre Croce di San Giorgio, emblema iconico della Repubblica di Genova. La croce rossa, posta frontalmente su uno sfondo bianco, attraversa la maglia imprimendo un forte legame con l'identità più autentica della città e del club.

Questo simbolo antico, che fa parte anche dello stemma del Genova vicino al Grifone, racconta una lunga storia: la Croce di San Giorgio risale al Medioevo, quando la Repubblica di Genova la utilizzava sulle sue navi per garantirsi protezione nei mari. A questa tradizione si lega la leggenda secondo cui l'Inghilterra ottenne il permesso di utilizzare la bandiera in cambio di un tributo, così da poter navigare protetto al pari delle galee genovesi. La nuova maglia celebra proprio questo legame storico, dimostrando con orgoglio la doppia anima del club.

Il richiamo alla Croce di San Giorgio è presente anche sul retro della divisa, appena sotto il colletto, a sottolineare un filo conduttore che unisce ogni dettaglio del capo. Particolari raffinati, come il “gallinaccio” in rilievo — ovvero il Grifone, simbolo araldico e mascotte del Genova — e le lavorazioni curate, completano un design che pone l'identità storica del club al centro della scena.

La campagna di lancio accompagna questo messaggio fondendo storia e presente, mettendo in luce il rapporto speciale tra Genova e il mondo anglosassone. Il slogan “It's coming home” richiama direttamente le radici inglesi del Genoa, fondato nel 1893 da cittadini britannici come “Genoa Cricket and Athletic Club”. Qui si rende omaggio anche al calcio stesso, nato in Inghilterra e simbolicamente tornato nella sua “casa” italiana proprio attraverso il Grifone.

Uno dei protagonisti di questa storia è James Richardson Spensley, medico e portiere londinese, figura chiave nella nascita e nello sviluppo del calcio in Italia, grazie al suo ruolo fondamentale nel Genoa. Per questo motivo, parte della campagna è stata girata a Stoke Newington, il quartiere natale di Spensley a Londra, sottolineando ancora una volta il legame storico anglo-genovese.

Le foto della campagna sono state realizzate dal fotografo Sam Gregg, noto per la sua capacità di catturare atmosfere profonde e simboliche, già autore degli scatti per l'omaggio al Boca Juniors con la quarta maglia della stagione precedente. Il concept video, curato da No Panic — partner creativo di lunga data del Genoa e di Kappa® — intesse visivamente un ponte tra Londra e Genova, due città storicamente connesse da secoli di scambi culturali, artistici e sociali.

Tra i volti noti della campagna c'è anche il difensore Norton-Cuffy, giovane talento fresco campione d'Europa U21 con l'Inghilterra, che incarna perfettamente il legame tra l'eredità storica del Grifone e la sua proiezione verso il futuro.

Infine, lo stadio Luigi Ferraris, con la sua architettura tipicamente “all'inglese” e l'atmosfera che richiama le radici britanniche del calcio, fa da emblematico crocevia tra passato e presente, diventando il simbolo tangibile del ritorno alle origini senza rinunciare all'innovazione e alla tradizione che da sempre caratterizzano il Genoa CFC.

La nuova maglia away non è dunque solo un capo sportivo, ma un vero e proprio racconto che celebra l'identità, la storia e le radici profonde di uno dei club più antichi e prestigiosi d'Italia