Genoa, a Moena vertice di mercato con Blazquez e Ottolini: Bani più vicino al Palermo

MOENA - Mattia Bani è sempre più vicino al Palermo: nelle ultime ore il club rosanero ha alzato l'offerta nei confronti del Genoa e le sensazioni portano a una cessione imminente del difensore in scadenza di contratto nel 2026 col club rossoblù. L'accordo triennale proposto dalla società siciliana sembra avere convinto quello che negli ultimi anni è stato uno dei simboli della squadra. E già scattano i rumors per il suo successore: Idzes, Rugani e Ostigard sono i più gettonati.

Buone notizie dall'infermeria

Bani comunque era regolarmente in campo stamane nell'unico allenamento di giornata: Vieira ha ordinato infatti un pomeriggio di riposo per recuperare in vista degli ultimi, intensissimi giorni di ritiro. Buone notizie dall'infermeria: tutti i 31 giocatori hanno lavorato in campo o in palestra, seppur con carichi differenti. Grande entusiasmo ieri sera a Canazei per la presentazione dello staff tecnico e sanitario del Grifone. Autentica ovazione per l'allenatore francese: "In questo Genoa - ha dichiarato Vieira davanti alla piazza gremita e colorata di rossoblù - si respira un clima familiare, questo ci aiuta a crescere più in fretta come squadra". Sul finire del ritiro potrebbe arrivare a Moena anche il presidente Dan Sucu.

