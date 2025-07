Genoa, Messias rinnova a condizioni diverse

Junior Messias rinnova con il Genoa: il brasiliano continuerà a vestire la maglia rossoblù per un'altra stagione, fino a giugno 2026. Dopo la scadenza del contratto lo scorso 30 giugno, il club ligure e il giocatore hanno trovato un accordo annuale.

Il numero 10, nonostante una stagione segnata da alcuni infortuni, ha dimostrato momenti di grande qualità e imprevedibilità, elementi che l'allenatore Patrick Vieira intende valorizzare anche nel prossimo campionato.

Messias, arrivato al Genoa nell'agosto 2023 in prestito dal Milan con obbligo di riscatto, ha totalizzato finora 36 presenze e 3 gol con la maglia rossoblù in tutte le competizioni. Nella stagione appena conclusa ha giocato 17 partite in Serie A, segnando un gol e fornendo un assist, dimostrando di essere un elemento importante nonostante i problemi fisici che ne hanno limitato la continuità.

Il rinnovo rappresenta una conferma significativa per il club, che punta sulla qualità e sull’esperienza del 34enne brasiliano per rafforzare il proprio reparto offensivo. La gestione degli infortuni sarà fondamentale per permettere a Messias di essere disponibile per il maggior numero di partite possibile nella prossima stagione

"Il Genoa CFC comunica di aver raggiunto un accordo per la permanenza nell’organico dell’attaccante Junior Messias per un’ulteriore stagione. La società considera importante la volontà mostrata dal calciatore di continuare a vestire la maglia rossoblù sulla base di nuove condizioni contrattuali e confida che le qualità umane e tecniche di Junior possano costituire un valore aggiunto per l’intero team e un riferimento per la crescita dei più giovani".