Valentin Carboni al Genoa: accordo innovativo con l’Inter

Valentin Carboni è pronto a vestire la maglia del Genoa. L’intesa tra il club rossoblù e l’Inter è stata raggiunta grazie a una formula decisamente inedita nel panorama calcistico italiano.

Prestito secco : Carboni si trasferirà al Genoa con la formula del prestito secco, senza diritto di riscatto.

Nessun costo per il Genoa : Il club ligure non dovrà corrispondere alcun indennizzo all’Inter per il trasferimento del giovane talento argentino.

Bonus a favore del Genoa : La particolarità dell’accordo è che sarà l’Inter a versare dei bonus al Genoa. Più minuti Carboni collezionerà in campo, maggiori saranno le somme che il club nerazzurro pagherà ai rossoblù, fino a un massimo di circa un milione di euro.

Questa soluzione rappresenta un vero e proprio vantaggio per il Genoa, che potrà contare su un giovane di grande prospettiva senza alcun esborso e con la possibilità di ricevere ulteriori incentivi economici in base all’utilizzo del giocatore. L’Inter, dal canto suo, punta a far crescere Carboni in un contesto competitivo, incentivando il Genoa a garantirgli spazio e continuità.

Contratti rinnovati

Il Genoa CFC comunica di aver formalizzato con il FC Rapid Bucarest l’estensione del prestito relativo alle prestazioni sportive del portiere Benjamin Siegrist, in forza all’organico della prima squadra dalla seconda parte della stagione ‘24/25.

Contestualmente il club rende noto di aver prolungato fino al 2028 il contratto con il difensore Alan Matturro, prima del trasferimento in prestito al Levante Ud, e di aver esteso il rapporto di lavoro, prolungandolo fino al 30/06/2026, con il portiere Daniele Sommariva, cresciuto nelle nostre giovanili prima di approdare al circuito professionistico.

Foto: Instagram Valentin Carboni