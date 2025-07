Sicurezza a Genova, ecco che cosa cambia nel cuore dei vicoli

Riduzione dell'orario di apertura del Servizio Drop-in fino alle ore 20 a partire da presenza della Polizia Locale davanti alle scuole dell'infanzia di via San Filippo negli orari di apertura e chiusura e l'implementazione della presenza delle Forze dell’Ordine nella zona del Ghetto per il ripristino delle condizioni di vivibilità e sicurezza.

Le azioni messe in campo per piazza del Roso

Sono le 3 azioni specifiche messe in campo dagli assessorati al Welfare e alla Sicurezza urbana del Comune di Genova, di concerto con il Municipio I Centro Est, in risposta alle richieste emerse durante l'assemblea pubblica dello scorso 29 in piazza del Roso circa le condizioni di vivibilità di residenti, commercianti e frequentatori del quartiere, la presa in carico delle persone dipendenti da sostanze stupefacenti e il contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti. "Si tratta delle prime azioni di risposta a istanze provenienti dal territorio, legate anche a una situazione che si è venuta a creare per le scelte fatte dalla precedente Amministrazione – dichiarano le assessore comunali al Welfare Cristina Lodi e alla Sicurezza urbana Arianna Viscogliosi, insieme alla presidente del Municipio I Centro Est Simona Cosso –. Mettere un primo punto sulle problematiche di piazza del Roso è certamente importante, così come è altrettanto importante andare a ricreare quel clima di collaborazione e tolleranza, ma anche di visione, verso una dimensione territoriale di comunità su cui siamo fermamente convinte si debba lavorare insieme alle persone".

Aperto un tavolo socio-sanitario in Prefettura

Le ulteriori richieste avanzate saranno oggetto di confronto ed elaborazione presso il tavolo socio-sanitario che si terrà presso la Prefettura e delle prossime Commissioni Permanenti del Municipio I Centro Est, attraverso il coinvolgimento diretto delle associazioni che hanno ricevuto il mandato dall'assemblea pubblica di fine giugno.

