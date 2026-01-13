Sanità, ecco i cinque coordinatori di area in Liguria: chi sono e di cosa si occuperanno

× Il tuo browser è obsoleto.

Alle nuove nomine introdotte dalla riforma della sanità regionale, si associano passo passo anche dei volti.

Presentati ufficialmente i nuovi cinque coordinatori di area della Liguria, che dirigeranno le cinque aree socio-sanitarie locali. Si tratta di Marino Anfosso, coordinatore di area Asl1, Monica Cirone, coordinatrice di area Asl 2, Ivan Mazzoleni, coordinatore di area Asl3, Maria Elena Secchi, coordinatrice di area Asl4 e Paolo Cavagnaro, coordinatore di area Asl5. Giancarlo Bizzarri è invece il coordinatore di Area Liguria Salute.

"Avranno il compito operativo di prendersi cura dei bisogni del territorio - spiega l'assessore regionale alla Sanità Massimo Nicolo' - Sono persone che conoscono molto bene il territorio e che avranno la possibilità di essere sgravati da tutti quei compiti che invece hanno i direttori generali delle aziende, quindi potranno meglio affrontare le criticità del territorio, degli ospedali che sono presenti all'interno delle loro aree. Questo per ribadire il concetto che noi abbiamo sempre voluto, con questa riforma, dare più risorse al territorio, dare più risorse ai cittadini."

Per quanto riguarda la gestione delle nuove Asl, quello che cambia è che si tratta di una "governance unica, unificata sia nell'ATS, (azienda tutela salute), che nell'azienda ospedaliera metropolitana: un'unica governance vuol dire unificare tutti i percorsi prevalentemente amministrativi - come affari legali, stipendi, approvvigionamenti, magazzini - che verranno unificati e che verranno fatti per tutta la regione. Fino a ieri invece, ogni azienda era un'entità che lavorava in modo autonomo, cosa che portava spesso a una quintuplicazione delle funzioni"

Secondo l'assessore, la riforma non ha l'obiettivo di aumentare i costi: "I costi non aumenteranno, il nostro obiettivo non è quello di risparmiare ma di ridestinare risorse sul territorio e sui cittadini."

Fra i poteri dei nuovi cinque coordinatori ci saranno mansioni come "controllo di gestione e autonomia di spesa del budget a loro assegnato, stabilito dal direttore generale della Ats" - conclude Nicolo'

Chi sono i nuovi direttori

Il nuovo direttore dell'area Asl 1 è Marino Anfosso; in Asl 2, la coordinatrice è Monica Cirone L'area più estesa, quella della Asl 3, sarà diretta da Ivan Mazzoleni, che ha dichiarato: "La sfida principale - dice - sarà quella della sanità territoriale, e quindi la realizzazione, l'apertura delle 13 case di comunità, degli ospedali di comunità, per garantire questa integrazione. E l'erogazione delle prestazioni essenziali per i cittadini molto collegati alla loro residenza e al territorio, in collaborazione con i medici di vicinanza generale, più in generale con tutto il sistema delle cure primarie. L'abbattimento delle liste di attesa rimane un obiettivo fondamentale che sarà possibile garantendo questa sinergia tra l'azienda ospedaliere metropolitana, l'Azienda Tutela Salute della Liguria e le cinque aree che saranno effettivamente coloro che produrranno l'attività sul territorio."

In Asl 4, l'area più ridotta, sarà diretta da Maria Elena Secchi. Confermato in Asl 5 Paolo Cavagnaro, ex direttore generale Asl 5